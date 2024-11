Interesantes encuentros se jugaron en la Asociación médica.

El pasadl fin de semana, se disputaron dos partidos pendientes, del Torneo de Liga 2024, en la categoría veteranos júnior de la Asociación Médica; a una jornada de que arranque la fiesta grande, donde ocho escuadras buscaran ceñirse el título de liga 2024.

En el primer duelo, Purificadora Las Delicias sorprende al derrotar3-1 a Real Soconusco; y Magisterio gana apuradamente 2-1 al Deportivo Atlas.

Rol de juego jornada 11, domingo o5 de Mayo 2024.-

Campo Asociación Médica.-

08:00 Geriátricos vs Atlas

10:00 Amigos FC vs Real Soconusco

12:00 Panamericana vs Magisterio (Campeón de campeones)

14:00 Evolution vs Atlético Civil

Campo San Carlos (Kilómetro 10).-

09:00 Walker vs Liverpool

11:00 Purificadora Delicias vs Lups Spa

El Orbe/Virgilio Cruz