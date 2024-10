¡Purificadora Delicias derrota 3-2 a Geriátricos en la AM!

*En Veteranos Júnior.

El cuadro del Deportivo Purificadora Delicias, se embolsa tres puntos de oro, al doblegar apuradamente 3-2 al Deportivo Geriátricos, el pasado fin de semana por la tarde, en el campo uno, en lo que fue la fecha 4 del Torneo de Liga 2024, en la liga de fútbol de la Asociación Médica que preside David Olvera Santos.

Encuentro lleno de emociones, con buenas jugadas de ambos bandos, donde los disparo a gol no se hicieron esperar, donde al final los aguadores se quedan con los tres puntos en disputa.

En otros resultados, Magisterio y Panamericana empatan 3-3; Atlético Civil se impone 9-2 a Liverpool; Amigos FC y Walker igualan 1-1; Evolution vence 4-2 a Barchelona; y Real Soconusco empata 1-1 con Atlas.

Rol de juego, jornada 5, domingo 28 de julio 2024, campo Asociación Médica.-

08:00 Panamericana vs Atlas

10:00 Purificadora Delicias vs Atlético Civil

12:00 Geriátricos vs Magisterio

14:00 Walker vs Liverpool

16:00Evolution vs Amigos

El Orbe/Virgilio Cruz