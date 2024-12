Rayados Elimina a Pumas

Ciudad de México, 1 de Diciembre .- Sorprender y concretar fue lo que hizo Rayados para concretar la victoria 5-3 (6-3) y eliminar a Pumas en los cuartos de final del Apertura 2024.

Monterrey no se desesperó, pese a no tener la posesión de balón con las únicas jugadas que generaron fue suficiente para causar daño.

La concentración que tenía el plantel Auriazul se escapó tras un error de Nathanael Silva, quien en su intento por regresar el balón a su arquero Julio González, entregó el balón a Germán Berterame (31′) y ahí comenzó la goleada de los regios.

El estadio quedó en silencio hasta que Guillermo Martínez definió correctamente un rebote en el área que parecía dar vida a Pumas (35′), pero el segundo tiempo fue una historia distinta.

Lucas Ocampos vio al portero universitario adelantado y colocó el balón en el ángulo (56′), así que llegó una decisión drástica Gustavo Lema mando a toda su ofensiva a la cancha con Rogelio Funes Mori e Ignacio Pussetto.

Pussetto necesitó seis minutos para anotar (66′) y posteriormente salió lesionado (68′).

Los contragolpes fueron letales por parte de Rayados, ya que Berterame con una diagonal matona volvió a anotar (73′), su gol prácticamente significó liquidar la eliminatoria.

Pumas ya lució descompuesto en todas las zonas.

Gerardo Artega amplió la ventaja con un disparo de largo distancia (79′). De nuevo apareció Guillermo Martinez (87′) con un gol que la afición no celebró.

Quien cerró la victoria de Rayados fue Oliver Torres con un nuevo error en la defensa (93′). Sun