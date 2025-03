Efraín Juárez, de Regreso a Casa

Ciudad de México, febrero 28.- Efraín Juárez es el nuevo técnico de Pumas. Después de un giro inesperado en la carrera por ganar el banquillo universitario que dejó Gustavo Lema, el estratega mexicano que meses atrás se coronó en el futbol de Colombia con el Atlético Nacional, le ganó a Jaime Lozano la partida, y de inmediato asumirá las rindas del equipo, con el objetivo de recomponer el camino en la campaña.

Juárez, quien fue uno de los últimos canteranos destacados de Pumas, al jugar en el futbol del viejo continente, con el Celtic de Escocia y en España con el Real Zaragoza, siempre lo tuvo claro, «Algún día dirigiré a los Pumas, ¿Cuándo? No lo sabemos, pero en algún momento lo voy a hacer», comentó años atrás. Hoy, es una realidad, y el estratega mexicano vivirá su primer reto en los banquillos de la Liga MX.

Hombre de retos. De nueva cuenta, Efraín Juárez ha vuelto a dejar en claro que es una persona que, sin importar la situación, le gustan los retos. El año pasado, asumió las riendas de uno de los ‘Grandes’ del futbol de Colombia, siendo el primer equipo de su carrera como entrenador. Ahora, pese a las circunstancias en la que se encuentra Pumas, fuera de la zona de calificación, con una eliminatoria por jugarse en la Concachampions, y con jugadores lejos de su mejor versión, el técnico mexicano asumió el reto.

«En estos momentos, lo fácil es decir no, porque la situación no es la ideal; por todo lo que me ha dado, por más de lo que en mi vida soñé, es el momento de contribuir con mi granito de arena, para poder regresar a Pumas donde se merece», comentó Efraín Juárez para Claro Sports.

Juárez, que comenzó su carrera como entrenador auxiliar en el New York City de la MLS de Estados Unidos, después en el Standard Lieja y Brujas, ambos en Bélgica, estará en Ciudad Universitaria este sábado, para observar el partido en donde Pumas recibirá a Chivas.

Para el domingo, Efraín tendrá su primer entrenamiento con el equipo, en donde se preparará de cara a la serie de la Liga de Campeones de la Concacaf, en donde se medirá al Alajuelense de Costa Rica. De manera que el debut Juárez se dará el próximo martes 4 de marzo en CU. SUN