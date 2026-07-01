Doblete de Mbappé Impulsa a Francia Sobre Suecia y la Clasifica a los Octavos de Final de la Copa Mundial

Nueva York; 30 de Junio.- KylianMbappe marcó dos goles y Bradley Barcola añadió otro para que Francia derrotara 3-0 a Suecia este martes y avanzara a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Michael Olise fue el gran asistente de la noche al participar en los tres goles del conjunto francés, que dominó el encuentro de principio a fin, aunque tuvo que esperar hasta el tiempo añadido de la primera mitad para abrir el marcador después de estrellar dos balones en los postes.

Francia generó la primera ocasión clara en el minuto 15, cuando el lateral izquierdo Lucas Digne aprovechó un balón suelto tras un tiro de esquina y remató desde larga distancia, obligando al guardameta sueco Jacob WidellZetterstrom a intervenir sin mayores complicaciones.

Cuatro minutos más tarde, Barcola estuvo cerca de abrir el marcador tras ingresar al área a gran velocidad, pero su disparo se marchó ligeramente por encima del travesaño.

Poco después, Mbappé envió el balón al fondo de la red tras recibir un pase filtrado de Olise, aunque la anotación fue invalidada por fuera de juego.

La mejor oportunidad de Suecia en la primera parte llegó mediante una jugada preparada a balón parado. YasinAyari asistió a Alexander Isak dentro del área, pero el defensor William Saliba se recuperó a tiempo para bloquear el disparo.

Francia continuó insistiendo y volvió a encontrarse con los postes. Mbappé impactó el balón en el palo en el minuto 32 y, poco después, una espectacular chilena de Olise también se estrelló en la madera. En el rebote, OusmaneDembele envió su remate por encima del arco.

La insistencia francesa finalmente dio resultado en el tiempo añadido del primer tiempo. Tras una jugada en corto desde un tiro de esquina entre Dembélé y Olise, Mbappé recibió un pase filtrado, dejó atrás a la defensa sueca y definió con un disparo raso al poste derecho para colocar el 1-0.

Suecia todavía generó una oportunidad antes del descanso, pero ElliotStroud remató por encima del travesaño.

Francia amplió la ventaja en el minuto 53. Olise volvió a filtrar un preciso pase entre líneas para Barcola, quien definió con un disparo cruzado junto al poste izquierdo.

Olise estuvo cerca de coronar su actuación con un gol propio. Primero desvió un remate en el minuto 65 y, seis minutos después, no logró superar a Zetterstrom en un mano a mano.

En cambio, firmó su tercera asistencia del partido en el minuto 74 al habilitar nuevamente a Mbappé, quien definió con tranquilidad para marcar su segundo gol de la noche y el 18.º de su carrera en Copas del Mundo, quedando a solo uno del récord histórico que ostenta Lionel Messi.

En los octavos de final, Francia se enfrentará a Paraguay, que dio la sorpresa al eliminar a Alemania en una tanda de penales, en un partido que se disputará en el Estadio de Filadelfia. Alejandra Carreño Jaime/ StraffonImages- Xinhua