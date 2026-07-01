Haaland Clasifica a Noruega Tras Vencer 2-1 a Costa de Marfil en los Dieciseisavos de Final

Dallas, Estados Unidos; 30 de Junio.- ErlingHaaland anotó el gol de la victoria en los minutos finales para darle a Noruega un triunfo por 2-1 sobre Costa de Marfil en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, asegurando un esperado duelo ante Brasil en la siguiente ronda.

En el primer enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones, el encuentro fue muy equilibrado y con escasas oportunidades durante gran parte de la primera mitad.

La primera acción de verdadero peligro llegó en el minuto 39. Antonio Nusa recibió un pase de Martin Odegaard y sacó un extraordinario disparo con efecto que terminó en el fondo de la portería para adelantar a Noruega.

Dos minutos después, Haaland estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero el mediocampista marfileño Ibrahim Sangare realizó un bloqueo providencial que evitó el segundo tanto.

La segunda parte fue mucho más abierta.

Costa de Marfil estuvo cerca del empate cuando un disparo de Nicolas Pepe fue rechazado por el guardameta noruego OrjanNyland.

En la otra área, TorbjornHeggem vio cómo su remate era despejado sobre la línea de gol por Amad Diallo.

El propio Diallo mostró después toda su calidad ofensiva. El delantero del Manchester United combinó con Nicolas Pepe en una rápida pared antes de vencer a Nyland con un potente disparo para establecer el empate 1-1.

Cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra, apareció la figura de Haaland.

El delantero, bien contenido durante gran parte del encuentro por la defensa africana, decidió la eliminatoria en el minuto 86. Un pase filtrado de Oscar Bobb encontró a Patrick Berg, quien cedió el balón para que el atacante del Manchester City solo tuviera que empujarlo al fondo de la red.

Costa de Marfil buscó desesperadamente el empate durante los minutos finales, especialmente mediante un peligroso tiro libre ejecutado por Amad Diallo, pero una espectacular intervención de Nyland preservó la ventaja noruega.

Con esta victoria, Noruega avanza a los octavos de final, donde protagonizará uno de los enfrentamientos más atractivos del torneo frente a Brasil.Alejandra Carreño Jaime/StraffonImages/Xinhua