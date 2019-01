ALFIL NEGRO

Los Huachicoleros

Oscar D. Ballinas Lezama

No obstante la guerra contra el huachicoleo en el país, en Chiapas impera la calma; trascendió que las empresas gasolineras están abastecidas de suficiente gasolina, no hay pretexto para intentar aprovecharse del río revuelto.

Para nadie es secreto que en las entidades donde la mafia del huachicoleo tiene asentado sus reales, los ladrones de gasolina han empezado a rebelarse en contra de la disposición presidencial que les está cortando las venas con las que mantenían viva una red de corrupción, la cual que ha venido ahogando por décadas la economía mexicana.

Puebla, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Jalisco y Tamaulipas, son entre otros Estados de la República Mexicana que están dejando sin servicio de gasolineras a miles de usuarios y con ello, causando el caos a través de las compras de pánico en el mercado negro.

La guerra de los verdaderos capos que mueven la red de corrupción y de los ladrones de gasolina se está dando de frente y retando la autoridad presidencial, ya que están en juegos millones de millones de Pesos que al parecer se venían defraudando desde hace varios sexenios a Pemex.

Andrés Manuel López Obrador ya demostró que no está dispuesto a ceder terreno a estos ladrones y sin decirles ‘aguas va’ les envió, a principios del nuevo año, al Ejército para tomar el control y cerrarle las primeras puertas a los ladrones huachicoleros.

El Presidente tendrá que meter toda la carne al asador y continuar con la ‘mano dura’ en contra de la mafia del poder, ya que para nadie es secreto que en este delito que sangra la economía mexicana se presume que están metidos en el ajo ‘’pillos de cuello blanco’; en su mayoría funcionarios de primer y segundo nivel.

Ya no debe darse marcha atrás, si el nuevo Gobierno Federal decidió meterse entre las patas de los caballos para rescatar cientos de millones de Pesos que se fugan a través de ese método ilegal, ahora deberá ‘aguantar vara’ y llegar hasta las últimas consecuencias de una investigación a fondo para encarcelar a los ‘peces grandes’ del huachicoleo.

Expresidentes de la República y Exgobernadores, líderes sindicales de Pemex, autoridades policiacas y hasta Exalcaldes pueden tener mucha cola que les pisen; nadie que esté cuerdo puede aceptar que nada sabían de este descarado robo a la nación.

Es una red de ladrones en las que se considera existen miles de cómplices, de ahí que las investigaciones deben ir más allá de los simples ‘chalanes’ que trasladan las pipas o camiones llenos de bidones con gasolina.

Quien compraba esa ‘gasolina caliente’ sin asegurarse que su venta era lícita; al menos que los ladrones fueran los mismos dueños de esas gasolineras, de ahí la enorme importancia de escudriñar los motivos de empresarios de las gasolineras que están muy molestos por las acciones presidenciales en contra de los huachicoleros.

López Obrador ya dio el primer paso y no debe echarse atrás, pero para ello debe contar con el apoyo de su pueblo, sólo va a ser muy difícil ganarle a la mafia; el tabasqueño debe también tener mucho cuidado y reforzar su seguridad, rascarle la panza al diablo no es cosa de juego; pero al parecer el ´Señor de la silla del águila’ no tiene otra opción más que agarrar al toro por los cuernos y seguir así batallando en contra de la corrupción en este país.