ALFIL NEGRO

Medicina Mágica

Oscar D. Ballinas Lezama

Para nadie es secreto que durante varias décadas, el servicio a la salud en los hospitales públicos del Soconusco ha dejado mucho qué desear a los pacientes, quienes muchas veces han tenido que acudir a los servicios de los médicos particulares para evitar morirse, esperando la atención de un especialista.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social, muchos de los derechohabientes se quejan de no ser atendidos con la calidez y calidad que pregonan con bombos y platillos en esa institución; en Chiapas, el actual Delegado hace desesperados esfuerzos por quitarle ese estigma, sin que hasta ahora haya logrado tal proeza.

Hasta ahora, el IMSS mantiene una tabla de costos unitarios por el servicio de salud a quienes no son derechohabientes, con precios que van desde los 783 Pesos por una consulta familiar, 832 Pesos por servicio odontológico, 627 Pesos para el que ocupa la atención en el área de urgencias, 428 Pesos por una curación; una sesión de hemodiálisis cuesta 4 mil 757 pesos y la de quimioterapia 7 mil 34 Pesos.

Estos cobros al parecer serán quitados, según lo manifestó el Ejecutivo Federal, al explicar la publicación hecha en el Diario Oficial en donde se establece el nueva tabulador de pagos, aclarando que estos serán transitorios y en un tiempo más, todos estos servicios médicos serán gratuitos para los que no tienen derecho al Seguro Social.

La promesa del Presidente de la República es también que van a sustituir el Seguro Popular, así como se cancelarán las cuotas por los servicios a la población no derechohabiente, con el objetivo de garantizar la atención médica y el derecho a la salud para la gente más pobre, y a quienes no tienen seguridad social, por eso la nueva administración federal busca unificar todo el sistema de salud.

Explicó que esto ya se está haciendo en 20 mil clínicas del IMSS y Hospitales de segundo nivel, pues se venía incumpliendo con la Constitución, donde se establece el derecho a la salud, y que había sido letra muerta, sin embargo, ahora ya se están resolviendo esos ‘errores’ de la antigua política, aseguró el Tlatoani nacional.

Lo que tiene llenos de esperanza a millones de mexicanos que conforman la clase llamada pobre, es la promesa del actual dueño de la silla del águila, de que la atención médica y los medicamentos serán gratuitos para quienes no tienen seguridad social, reconociendo que en este rubro está más de la mitad de la población mexicana.

Andrés Manuel López Obrador reconoció que este es un problema al que se le dará prioridad, ya que el servicio que dan a los derechohabientes en el ISSSTE y en el IMSS, no es muy bueno que se diga, pero, apuntó, que en este Gobierno Federal la Secretaría de Salud va estar al pendiente del funcionamiento de ambas instituciones médicas.

Mencionó que van a crear otra institución de salud que supla al Seguro Popular, con la que se pueda garantizar atención médica y medicamentos a toda la población que carece de seguridad social, todo, dentro de la gran reforma, apuntó el mandatario nacional.

Luego, mencionó que deberá basificar a cerca de 80 mil trabajadores que laboran por contratos, y reconoció que aunque parezca increíble, el servicio está peor para quienes no son derechohabientes: ”los que crearon eso que llaman Seguro Popular, lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, ni es seguro, ni es popular, no hay médicos, no hay medicinas”, afirmó.

Terminó lamentando que en el sistema de salud pública se cobre para dar atención médica, pagos por operaciones a gente humilde, la gente pobre no tiene garantizado su derecho a la salud, reconoció y culpó a sus antecesores de fraccionar y dispersar todo el sistema de salud pública.

Y no anda muy equivocado el Presidente, basta con meterse en cualquier institución de salud en el Soconusco para darse cuenta de que todo anda de cabeza, en cuanto al servicio profesional médico, así como con el desabasto de medicamentos y de infraestructura hospitalaria; hasta la ‘Benemérita’ Cruz Roja, pasa a la ‘báscula’ a los pacientes a quienes les cobra hasta la risa, sin importarles que sean pobres o ricos, agarra parejo.

En el resto de los hospitales al parecer ya ni el cuadro básico de medicamentos tienen, y si bien le va al paciente alcanza un su ‘mejoral mágico’, que según algunos médicos lo recetan para desde el dolor de un callo, hasta para curar el cáncer; los médicos especialistas siguen brillando por su ausencia, las citas para ser atendido por uno de éstos lleva a veces varios meses, al grado que muchos enfermos se han muerto antes de que llegue el día de la cita.

Esa es la triste realidad en todo el país, ojalá que los nuevos gobernantes cambien este sistema de salud tan bárbaro e inhumano.