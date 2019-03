OPINIÓN PÚBLICA

De Nuevo Horario de Verano

Gonzalo Egremy

*Senadores de Morena presentaron la iniciativa decreto para cancelar el cambio de horario, argumentando bien que es dañino para las personas.

*Aun cuando voten a favor los legisladores para abrogar la Ley sobre uso horario, la misma no se aplicaría este año, sino hasta el 2020.

Desde que AMLO asumió el poder, la inmensa mayoría de mexicanos suponíamos que empujaría la cancelación del Horario de Verano.

Aún más, en meses anteriores Diputados locales de Chiapas y de la Ciudad de México, establecieron puntos de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, abrogar la Ley que sustenta el HV.

Sin embargo, nos llevamos una gran decepción a principio de este mes de Marzo, cuando fue entrevistado en sus acostumbradas conferencias mañaneras, y dijo prácticamente que el HV continuará.

Pero anteayer, un numeroso grupo de Senadores, de Morena, en un intento por enmendarle la tarea, presentaron ante el pleno de esa Cámara, la iniciativa de decreto por el que se cancelaría el HV.

Encabezados por el senador guerrerense, Félix Salgado Macedonio, los legisladores que presentaron ante el pleno la iniciativa, establecieron que el HV es nefasto, nocivo y dañino para la niñez y para las personas de la tercera edad. En caso de que los Senadores logren abrogar la Ley que sustenta el cambio de Horario, la misma surtirá efecto hasta el año entrante.

Por lo que el HV del presente año, entrará en vigor el domingo 7 del próximo mes de Abril y concluirá el 27 de Octubre.

Recordamos que cuando entrevistaron a AMLO sobre la posible cancelación del HV dijo “Gobernar es priorizar, lo número uno es acabar con la corrupción”.

La reportera le recordó que cuando era Jefe de Gobierno capitalino, criticó la aplicación del Horario de verano y el 24 y 25 de Febrero de 2001, y preguntó a los capitalinos respecto a la permanencia de la medida.

Aquí cabe añadir que cuando fue candidato presidencial en el 2006 y en el 2012, en ciudades del norte del país a donde acudió en precampaña, de igual manera, AMLO decía estar en contra del Horario de Verano.

Durará siete meses, ya que termina el último domingo de Octubre, es decir, el 27 de Octubre.

Cabe indicar que el dañino HV fue impuesto por el Gobierno Federal que encabezó entonces, Ernesto Zedillo Ponce de León, hace 22 años.

El cambio de horario en vez de contribuir en algún beneficio, afecta la salud, la economía y el patrimonio de los mexicanos.

Decíamos que los Gobiernos (anteriores, y hoy hasta AMLO) nos ha obligado a la ciudadanía a cambiar el horario siete meses al año, porque en zonas indígenas no acatan el HV desde que fue implementado.

Se nos dijo, en 1996, cuando se impuso por primera vez, que el cambio de horario “nos beneficiaría porque habría ahorro y pagaríamos menos en las de por sí caras tarifas de CFE”.

Así como que habría reducción del índice de delitos (nos ofrecieron más seguridad porque “habría más vigilancia” al amanecer y anochecer aún con luz).

Como siempre, la ciudadanía tomó el cambio de horario de verano como un beneficio social, sobre todo el pago de los recibos o facturas de la CFE.

En poco tiempo nos dimos cuenta de que era un engaño más del Gobierno y que el cambio de horario servía solo a los intereses del gran capital: de los especuladores del dinero en las bolsas de Valores de Nueva York, y la de México, en esa hora de diferencia.

Esa fue la razón principal del por qué el Gobierno de México siguió los dictados y órdenes de los Estados Unidos.

A los Gobiernos del pasado nunca les hemos importado los ciudadanos, al grado de que sólo hacen lo que les dicta el gran Imperio; y, actualmente con el nuevo encabezado por AMLO, seguirá igual.

Por 22 años consecutivos el Gobierno impuso el Horario de Verano (HV), aún cuando le fue demostrado el daño que provoca a la salud.

A lo largo de estos años, reconocidos especialistas han planteado, científicamente, las afectaciones a la salud que induce el HV en la gente.

Lo menos es el malestar de somnolencia, mareos y alta presión que provoca el cambio de horario, porque luego se agravaban otras enfermedades.

Aparecen problemas gastrointestinales y hasta emocionales; con pérdidas horas-hombres en casi todas las actividades económicas.

Durante estos 22 años ha habido un descomunal aumento en las tarifas eléctricas y los usuarios de la CFE pagamos 61 veces más que en 1996.

Se observa que el señalado Gobierno de Enrique Peña Nieto, no contempló en su fallida y dañina reforma energética, el cambio de horario de horario de verano.

En toda la zona indígena de Ocosingo, y otras áreas de influencia del EZLN, los pobladores no cambian la hora de sus relojes.

En las comunidades de varios municipios de la Sierra Madre, pertenecientes -al menos en el mapa- al Soconusco, tampoco han acatado el cambio del horario.

Decíamos que Andrés Manuel López Obrador se comprometió, en gira por el norte del país, cuando fue precandidato presidencial por MORENA, que de ganar la elección presidencial realizaría una consulta a nivel nacional para saber si se cancela ese cambio de horario; ahora vemos que fue un engaño.

Y lo que la inmensa mayoría de los mexicanos (millones) hemos deseado, es la eliminación del HV porque nos enferma.

En este mismo espacio tecleamos que “esperamos que la respuesta que dio AMLO (que continuará el HV), haya sido por el cansancio o las desveladas que se da y las mañaneras conferencias de prensa de todos los días, porque de lo contrario, no tomar en serio la imposición del horario de verano, se observará como un Gobierno más de los anteriores, y será una decepción más al pueblo de México, ¿no cree usted?//Salud