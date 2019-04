EL QUINTO PODER DE MEXICO

Se van de Vacaciones Miles de Maestros y Alumnos

Ernesto L. Quinteros

Este viernes prácticamente inicia el periodo vacacional de Semana Santa, así que se relajarán varios días los integrantes del magisterio en Chiapas, y también miles de alumnos de la entidad.

Pero antes se dieron el tiempo, el pasado jueves, para marchar y protestar en contra de la reforma educativa, que fue aprobada en el sexenio pasado y que sigue vigente.

El principal problema del Gobierno Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que en realidad, no han podido conciliar intereses en el magisterio.

Hay diversos grupos que se disputan el control de este sindicato, considerado el más grande de América latina.

Obviamente el poder económico y político del sector educativo es el que está en juego. A ambas partes, tanto a los líderes del magisterio como al Gobierno no les interesa en realidad la calidad educativa de nuestros niños y nuestros jóvenes. Eso pasa a segundo término.

Es la triste realidad de nuestro país, hoy en día, al igual que en todo el sexenio pasado los padres de familia de Preescolar, Primaria y Secundaria se quejan de algún en común: sus hijos reciben una pésima educación, hay semanas del calendario escolar que sólo reciben clases dos días o tres.

Entre días festivos, reuniones sindicales, y las movilizaciones pierden muchas horas y días, en donde los principales afectados son los niños estudiantes que pierden clases.

El Costo Político Para AMLO.

En el pasado proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso como oferta política abrogar la “reforma educativa” peñista, sin embargo, hoy le está pasando la factura política, y ya se dio cuenta que no será fácil la negociación con el magisterio.

El contingente de miles de maestros y organizaciones sociales que marcharon el pasado jueves en Tapachula, al leer un manifiesto dijeron, “el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación decidió maquillar al imponer la mal llamada Reforma Educativa peñista, y los trabajadores de la educación, los padres de familia, los estudiantes y el pueblo en general, la abrogaremos en las escuelas, las calles y las plazas”.

Es decir, las acciones del Gobierno morenista no satisface para nada las solicitudes del magisterio, quien también argumenta que el pasado miércoles 27 de Marzo, con 48 votos a favor, 9 abstenciones y 3 en contra, las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobaron el Dictamen sobre las iniciativas que se presentaron para reformar los artículos 3º, 31 y 73 Constitucionales.

Sin embargo, aseguran que dicha medida “es un dictamen producto de negociaciones palaciegas entre la vieja y nueva mafia del poder, en donde se pusieron en el centro los intereses de la iniciativa privada nacional y extranjera”.

Lo más lamentable, es que esta situación va a continuar, las marchas y las protestas para presionar al Gobierno no van a detenerse por parte del magisterio.

Inconformidades Contra Gurría.

Mientras tanto en Tapachula, decenas de representantes de diferentes colonias de la ciudad se organizan para realizar otra manifestación en contra del Edil, a quien le exigirán servicios públicos.

Aseguran que en sus colonias no pasa el camión de la basura, no hay alumbrado público, la inseguridad sigue creciendo y por si esto fuera poco, los recibos del agua les están llegando demasiado caros.

De mi WhatsApp: El próximo sábado estará en Tapachula Ulises Ruiz, aspirante a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

