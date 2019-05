Polígrafo Político

Darinel Zacarías

Gorrosino, el Testaferro de Carlos Morales

“A los políticos los desprecio porque venden mercancía averiada de segunda mano, y no tengo mayor interés (…) Antes de político sería atracador de bancos o algo así, pues me parece mucho más noble”.

Joaquín Sabina

El edil de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, días antes de su toma de protesta, ya daba muestra de su doble moral.

Sí, se llenó la boca enjuiciando que en su administración no iba nombrar funcionarios al vapor. Embaucador resultó.

Carlos Agustín Gorrosino Hernández es su tesorero municipal, en la jungla política es motejado como un gran bandido. Exempleado en Banobras y hoy, testaferro de Morales Vázquez.

Proactiva, y hoy Veolia, era el tema con el que se desgarró las vestiduras en plena campaña. Disertaciones de irritación y rabietas contra lo que consideró una fuerte arista de corrupción.

A su arribo al poder, no sólo solapó a Proactiva, también buscó mecanismos para blandear el hartazgo que está empresa estaba causando a los tuxtlecos.

Renovó y signó convenio. Sus arengas desgarradoras quedaron en el olvido y su incongruencia lo dejó desnudo.

Y sí, Proactiva/Veolia sigue siendo una empresa que brinda pésimo servicio de recolección de basura, lo más grave es la fuerte contaminación que ocasiona. Y nadie, absolutamente nadie, dice nada.

De la paga, ni hablar. Allí quien mueve los hilos y los “Bussines” es el séquito Carlos Agustín Gorrosino Hernández.

Se habla de 337 millones de Pesos que el Gobierno de Tuxtla Gutiérrez deberá pagar a esta empresa.

Claro, dicen ellos que en abonos cómodos. ¡Gorrosino sabe con exactitud el tamaño de la rebanada de pastel!

Veolia es la empresa francesa, que tiene en su maratónico historial, una serie de tracalerías y demandas ante organismos internacionales. Su razón social es Proactiva Medio Ambiente S.A de C.V-Veolia.

Dato ilustrativo es que Proactiva Medio Ambiente S.A de C.V – Veolia es una fusión de dos compañías, donde el consorcio francés Veolia Environnement S.A. adquirió todas las acciones de Proactiva en el año 2013.

Esta empresa francesa enfrenta diversos problemas de operación, por la grave contaminación que provoca en sus cuatro ejes de trabajo: abastecimiento y gestión del agua, gestión de residuos y servicios energéticos y de transporte.

Hace jugosos negocios en 40 países y Tuxtla Gutiérrez es uno de los 20 botines en los que opera en toda la franja de México.

GreenPeace, Organización No Gubernamental, ha puesto el dedo en la llaga y ha relatado que el grupo Veolia ha sido demandado por incumplimiento en sus contratos en otros países, como Egipto, Lituania, Marruecos, y anteriormente en Chiapas.

Carlos Morales no revirtió el contrato, lo mejoró en cómodas mensualidades, nada más. Veolia sigue oliendo mal, el emporio de esta empresa líder en el tratamiento de la basura, conquistó al Edil conejo.

La contaminación y la basura parece que a Carlos Morales le resultó algo milagroso.

Por lo pronto, se siente el mejor Alcalde de la 4T, que hasta el reporte del clima proporciona.

¿Quién dio que tengo sed?