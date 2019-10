ALFIL NEGRO

Por Oscar D. Ballinas Lezama

“¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca”. (Mateo 12:34)

Se Vale Soñar

El mundo parece estar enloqueciendo, nadie se pone de acuerdo en nada, mientras el diablo sigue bailando la danza del hambre y la violencia sobre un planeta cuyos pobladores lo están destruyendo al contaminar el agua, la flora, el aire y la tierra.

Cuando se levanta una generación sin temor a Dios, pasa lo que vemos en las noticias diarias; guerras provocadas por la ambición de las riquezas, el odio natural que el hombre siente por sus semejantes en una sociedad, que parece haber extraviado sus valores morales en los laberintos de la modernidad.

La contaminación ambiental está causando más daño que las guerras y los actos de violencia en el mundo; difícil situación para la humanidad que se está despojando de la poca misericordia que le enseñara hace siglos el humilde carpintero de Galilea.

Las confrontaciones político-sociales están llevando al despeñadero a las sociedades de todos los países, el odio crece cada día y en cualquier momento podría brincar la chispa que incendie la tierra, iniciando la tercera guerra mundial.

Naciones del viejo mundo, cada vez acumulan más odio en contra de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo la China comunista quien busca por todos los medios dominar el planeta tierra; una confrontación entre estas naciones y sus países aliados, sería el principio y el fin, el alfa y el omega del Armagedón bíblico, que no dejaría piedra sobre piedra.

Mucha gente prefiere no saber nada de esta posible hecatombe, aferrándose a la esperanza de que, los hombres y mujeres que gobiernan este mundo, van a detenerse a tiempo en la locura y la ambición de poder y dinero, en lo que parecen haber puesto el corazón y su alma.

Ayer, Santiago de Chile, ardió entre las protestas de la gente que está cansada de todo, principalmente las nuevas generaciones compuesta por jóvenes esclavos de la cibernética, quienes parecen haberse robotizado con el celular y navegan día y noche en el internet, que está creando una generación que enfrenta una crisis de valores.

Son tiempos en que los cambios son muy difíciles de hacer, lo estamos viendo en México con la cacaraqueada cuarta transformación, la que después de diez meses aún no se le ve pies ni cabeza; la voluntad del ‘gran tlatoani’ y de un buen grupo de sus seguidores, a casi un año de titánico esfuerzo pareciera que siguen sin encontrar la punta de la madeja.

El caso de Culiacán, Sinaloa, hace algunos días, y recientemente él escándalo de los alcaldes rebeldes en el Palacio Nacional, debería ser un foco rojo sobre lo que puede pasar con la seguridad nacional; es urgente que el Presidente de México y su gabinete busquen reencontrarse con la población principalmente, con los que se presume están perdiendo la credibilidad en un proyecto que les pintaron muy bonito y que están tardando demasiado en echarlo a andar.

Las promesas hechas por el “Señor de la silla del águila”, en cuanto a mejorar la seguridad y dar un combate frontal a la delincuencia organizada, no parece vaya a cumplirse y cada vez están más lejos de acabar con la malandracada, sobre todo, con los integrantes de los diversos carteles de la droga y venta de armas.

El tema de la liberación del hijo del Chapo y la violencia que originó su detención, ha provocado que diputados de todas las fracciones políticas del Congreso de la Unión coincidan que el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, debe ser citado a comparecer ante los congresistas y explique los motivos que tuvieron los militares para liberar al peligroso capo de la droga.

Los legisladores del partido Morena, trataron de amortiguar las criticas en contra del gabinete de seguridad y dividieron las culpas con el gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán, sabiendo que el hilo siempre se rompe por lo más delgado.

Por otro lado, los legisladores federales tuvieron que darle la cara a un numeroso grupo de alcalde de la República Mexicana, quienes olvidándose de los protocolos políticos trataron de entrar por la fuerza al Palacio Nacional y hablar cara a cara con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de exigirle que se retracte de los recortes presupuestales en salud y seguridad.

Como era de esperarse el ‘Gran Tlatoani’ les jaló las orejas y les pidió que aprendan a vivir en la medianía, añadiendo que andaban despistados en cuanto a su exigencia de los recortes presupuestales, ya que esa es tarea de los legisladores, dijo a los ‘gaseados’ alcaldes el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, los ediles amenazaron con regresar a protestar el próximo lunes acompañados de miles de personas.

En otras cosas, en la región del Soconusco las voces protestatarias que exigen al Gobierno Federal voltee el rostro hacia esta Frontera Sur y se den los mismos beneficios que se otorgaron para los de la Frontera Norte, en esta ocasión un grupo de luchadores sociales están convocando a la sociedad soconusquense a una reunión en el parque Bicentenario de Tapachula, este viernes a las 11 de la mañana. Pretenden conseguir firmas en un documento que enviarán a López Obrador, exigiendo que la CFE otorgue la tarifa F1 durante todo el año a esta calurosa zona soconusquense, además de aumentar el salario mínimo, bajar los precios de las gasolinas y el gas, bajar los impuestos y crear una zona franca en los límites del Suchiate y Guatemala.