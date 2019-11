ALFIL NEGRO

“Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte” (Proverbios 14:12)

Contrabando en el Sur

Oscar D. Ballinas Lezama

“No menos de un millón de cabezas de ganado de procedencia centroamericana, ingresa de manera incontrolable y de forma irregular por caminos de extravío en la frontera sur de México”, dijo el ganadero Julio Herrera Toledo, quien se amparó en contra de todas las autoridades responsables, que supuestamente permiten el contrabando de reses en pie o destazados.

Explicó que Víctor Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, anunció que está ‘buscando nuevos mecanismos para regular el ingreso del ganado centroamericano a territorio nacional, sin embargo, como funcionario de la administración de la cuarta transformación, lleva ya casi once meses y todo se le ha ido en promesas y proyectos”.

Herrera Toledo afirmó que el contrabando por la frontera sur no solamente es de ganado, sino también frutas y verduras de lo cual se desconoce su procedencia y sanidad, sin embargo, también es cruzado por el río Suchiate sin restricción alguna, no obstante, la ‘vigilancia’ de la Guardia Nacional, Aduanas y Policía Federal, quienes únicamente han formado un cerco de seguridad para detener a los migrantes.

Mencionó que sólo existen ocho pasos formales en los que se supone debería de haber vigilancia para evitar el contrabando, pero solamente se vigilan cuatro de ellos, ubicados sobre el puente de Suchiate uno, y dos, el de Talismán, Ciudad Cuauhtémoc y el conocido como “El Ceibo”, no obstante existen cientos de cruces de extravío en donde pasa toda la mercancía irregular en las propias narices de las diversas autoridades de los tres niveles de Gobierno, que desde hace décadas vienen permitiendo esta irregularidad, ya que el contrabando es un rico filón para todos.

Julio Herrera, quien es también representante de la empresa ‘Herkos Integradora Agroindustrial’ S.A. de C.V., afirma que ante el desinterés de los representantes de las asociaciones ganaderas, quienes no parecen ver ni escuchar la problemática originada por el contrabando de ganado que puede llevarlos a la ruina económica y poner en peligro la salud de los consumidores de carne de res, ya que este producto no es controlado por ninguna autoridad sanitaria y se corre el peligro de contaminarse de brucelosis, tuberculosis y otras enfermedades transmitidas por ganado enfermo.

En la zona del Soconusco, el contrabando de ganado está afectando a los ganaderos que no compran reses sin fierro, sin aretes ni documentos de la Unidad de Producción Pecuaria y sin destino, que indica el rastro en el que deben ser sacrificados esos animales; considerando que este trasiego, presuntamente robado, es controlado por la verdadera mafia del poder que -suponen- reparte miles de millones de Pesos entre funcionarios de las autoridades encargadas de no permitir el contrabando de reses y otros productos agrícolas, manifestó el ganadero, entrevistado en exclusiva para EL ORBE.

Afirmó que ya presentó una denuncia federal por la omisión de las diversas autoridades que no hacen su trabajo, de impedir el contrabando de ganado y otros productos que pasan por el Suchiate, como en el caso de los encargados de hacer valer el reglamento de Sanidad, establecer, operar y supervisar los puestos de verificación e inspección interna, para el control de la movilización agropecuaria y animales.

Entre los denunciados figuran también los responsables de hacer valer el reglamento de sanidad vigente en los municipios, y los encargados de los retenes en carreteras, que hasta ahora siguen demostrando que no ven ni escuchan el paso de cientos de tráileres cargados de ganado traído de Centroamérica y llevado hasta Veracruz, en donde se engorda y es exportado a los Estados Unidos, amén de saturar los mercados locales y nacionales, ”los camiones llenos de ganado pasan por las carreteras federales y son invisibles para las autoridades, como si volaran, nadie mueve un dedo para detenerlos y consignarlos ante los de la ley”, aseveró.

Finalmente, dio a conocer que se ha venido reuniendo con funcionarios que preside Ismael Brito Mazariegos, quien, afirmó, le ha puesto interés a este asunto desde la Secretaría de Gobierno del Estado, buscando soluciones para que las autoridades responsables cumplan con su obligación de aplicar la ley, lo que hasta ahora no han hecho, después de 10 meses de administración de la cuarta transformación, siendo el próximo miércoles cuando sostendrán la tercera reunión de trabajo, mientras tanto, el contrabando sigue en todo su apogeo en la frontera sur de México.