Polígrafo Político

¡Un Acto Republicano en Chiapas!

Darinel Zacarías

“Dan ganas de nada mirando lo que hay, ayuno y vacas flacas de Tánger a Bombay. Siglo XXI, desesperación, este año los reyes magos dejarán carbón”

Joaquín Sabina

Dentro del marco de una logística frugal y sin tanta algarabía, el mandatario chiapaneco Rutilio Escandón Cadena rindió su Primer Informe de Gobierno, en el que abrevió los logros obtenidos durante estos 12 meses de administración.

Alejado de la suntuosidad y la parafernalia. Siendo el escenario del Congreso de Chiapas el recinto oficial.

El Gobernador de Chiapas, mostró con este acto de congruencia, la austeridad que promueve y que ejemplifica con sus actos.

Tocó al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, ser el representante de Andrés Manuel López Obrador, y a Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, atestiguar este primer informe de actividades.

En la arenga, el Gobernador ratificó que en Chiapas la autoridad y sociedad son la amalgama que trabaja en el combate a la corrupción.

Una corresponsabilidad que coloca a la entidad como un aliado del Presidente de la República que dice que a ras de suelo se conoce al pueblo.

Enérgicamente, Rutilio Escandón ponderó ¡No más empresas fantasmas en Chiapas! no más corrupción ni lavado de dinero.

Fin al enriquecimiento ilícito en Chiapas, finanzas públicas sanas y austeras. No más excesos ni desvío del erario.

Hoy se vive un Chiapas diferente. Que trabaja con pasos lentos y seguros. Escandón Cadenas detalló que se ha logrado ir saneando las finanzas, sufragando y limpiando estragos contraídos en gobiernos anteriores.

Un Chiapas con finanzas públicas sanas y disciplina fiscal. Un Estado donde se está priorizando las necesidades más apremiantes y donde la respuesta de solución es palpable.

En este informe, se señaló que como parte de eficiencia, honradez y austeridad se redujo de 21 a 16 Secretarías el gabinete legal, sin afectar a la ciudadanía.

Un gabinete paritario, donde la titularidad del 50 por ciento son mujeres y el otro 50, hombres. Se logró un gabinete de paridad, sin caer en politiquerías ni modas.

–¡Necesitábamos de la inteligencia de las mujeres! -dijo.

Además, logró resaltar como un gran resultado de las mesas de seguridad, la recuperación de predios e inmuebles invadidos, en este rubro se rescató en este primer periodo de Gobierno 32 mil hectáreas.

Se frenaron los excesos y la vida de los funcionarios que se sentían intocables y virreyes. Viáticos, gasolina, seguridad personal y demás calamidades. No más paseos de placer.

Sentenció, ¡basta de tanta arrogancia y de tanta prepotencia!, se acabaron los inmunidades y de la vida de los virreyes.

Agradeció el trabajo logrado en materia de seguridad. Hoy se promueve una política de sociedad segura y estado de derecho. Chiapas, ascendió al segundo lugar nacional de Estados con menor taza de delitos.

En materia de desarrollo humano, se comprometió a doblar esfuerzos para otorgar educación y salud por medio del servicio eficiente. Muestra de ello es ¡Barriguita llena, corazón contento!

Así como mejorar el abastecimiento de medicamentos e insumos y disminuir los rezagos de infraestructura educativa.

En Chiapas se promueve un entorno de paz y de justicia. ¡Hagamos un Chiapas de Corazón! Puntualizó el mandatario en lo que muchos llamaron un acto republicano.

