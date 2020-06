EL QUINTO PODER DE MEXICO

Fin de Semana de Película

Ernesto L. Quinteros

Es increíble el poder armamentístico con los que operan los carteles de la droga en México, que, aunque las autoridades lo nieguen, a cada rato ponen en evidencia la precaria y deficiente seguridad pública y la poca operatividad y efectividad que tienen todas las instituciones de seguridad.

Y de la impartición de justicia, la verdad está de risa, dan pena ajena, ya que los delincuentes se burlan del sistema. Más tardan los policías y las fuerzas armadas en detener a peligrosos delincuentes que los juzgados en liberarlos, con el argumento de faltas en el debido proceso.

En entregas anteriores le comentaba que la inseguridad es la otra epidemia que está ya fuera de control en nuestro país, mientras que el Gobierno de la cuarta transformación no sabe qué hacer.

Es penoso, alarmante y peligroso para el pueblo de México, lo que está sucediendo en diferentes regiones del país, donde operan diferentes cárteles de la droga.

Lo sucedido la mañana del pasado viernes es casi increíble, en donde el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sufrió un atentado donde tres personas murieron.

Los delincuentes, presuntamente pertenecientes al cartel de Jalisco Nueva Generación, que según algunas investigaciones de inteligencia se siguen metiendo como la humedad, sentando sus reales en diferentes Estados de la República Mexicana; utilizaron un poderoso arsenal, que honestamente, no le vemos ni a los cuerpos policiacos.

Está más que claro que lo sucedido es un reto al Estado mexicano. Una, por el lugar donde sucedieron los hechos, la capital del país, y otra por el despliegue de sicarios y armas que se utilizaron para tratar de asesinar al funcionario.

Es casi de ficción lo que sucedió, parecía un guion escrito para una narco serie, de esas que se transmiten en la televisión de paga.

La pregunta que todo el pueblo mexicano se hace es ¿qué va hacer el Gobierno de México al respecto? Porque reto o no al Estado, está claro que la opinión pública percibe que hoy en día los criminales están ganando batallas.

La Puerta Giratoria.

Hablando de criminales y de todo lo que sucede en el país, para colmo, medios de comunicación informaron que María Eva “N”, mamá de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue puesta en libertad por falta de pruebas.

La jueza Paulina Irais Medina Manzano decretó la no vinculación a proceso de la señora y cuatro personas más detenidas el pasado 20 de Junio, en San Isidro Elguera, Celaya, acusados de narcomenudeo.

Con su liberación no quedan personas detenidas del operativo realizado la semana pasada, contra presuntos miembros del cártel.

Algo que llama la atención, pues los integrantes de este cartel incendiaron negocios, realizaron bloqueos, así como quemaron vehículos en protesta por la detención de sus compañeros.

¿Le suena el modo de protestar de estos delincuentes? Sí, estimado lector, igual como sucedió con Ovidio Guzmán, hijo del ‘Chapo’ Guzmán, ya que los miembros de su cartel generaron balaceras, realizaron bloqueos, quemaron vehículos, etcétera, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y lograron la liberación de este personaje.

Pero bueno, queríamos un cambio, y al parecer este cambio de gobierno que elegimos nos está saliendo peor que los anteriores. O sea, que estábamos mejor que cuando estábamos peor.

Mientras tanto en su conferencia mañanera AMLO, dice que todos estos actos delictivos que están tiñendo de sangre al país “están raros”.

Así como va pedir una investigación para la Jueza que liberó a la mama del líder del cartel de Santa Rosa De Lima. La verdad el pasado fin de semana fue “de película”.

Mientras son peras o manzanas estimado lector, ahora ya no solo hay que cuidarse del Covid 19 Coronavirus, sino también de evitar ser víctima de la delincuencia con tanta balacera que hay en nuestro país.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

