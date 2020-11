Conferencia de Prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador

*La Mañanera del 3 de Noviembre de 2020

En su intervención Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), dio a conocer el Quién es quién en los precios de los combustibles.

Indicó que la gasolina regular, el precio más alto, lo encontramos en La Paz, Baja California, de Chrevron, 20 pesos con 80 centavos por litro precio al público, con un margen de cuatro pesos 28 centavos; mientras que la más económica la encontramos en Gulf, Torreón, Coahuila, 16 pesos con 20 centavos por litro, un margen de 17 centavos.

Para la Premium, el más alto, Combustibles BP, que ya estado varias veces esta gasolinera de la Benito Juárez, en la Ciudad de México, 22 pesos con 39 centavos, estos angelitos le ganan nada más cinco pesos con 69 centavos por litro; comparado con franquicia Pemex en Morelia, Michoacán, con un precio al público de 17 pesos con 29 centavos y un margen de 26 centavos.

Para el diesel, Mobil la más cara, en Santa Catarina, Nuevo León, 20 pesos con 32 centavos por litro, un margen de tres pesos 91 centavos; comparados con los 22 centavos de margen que tiene franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz, con un precio al público para el diesel de 16 pesos con 59 centavos.

Posteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió escuchar los videos sobre las obras que se está llevando a cabo en el país, y se comenzó con el tema del Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’

Voz mujer: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances de la construcción del Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’ al 3 de noviembre de 2020.

En la terminal de pasajeros se continúa con el montaje de la estructura metálica, colocación del sistema de cubierta a base de panel aislado prefabricado en el poliuretano y el canal de desagüe pluvial en el área de vuelos internacionales.

En la pista norte y central, plataforma y rodajes se realizan los trabajos de tendido de la capa con concreto de alta resistencia, colocación de la tubería y bases para el sistema de luces de pista.

A la fecha se han generado 50 mil 489 empleos civiles. Faltan 504 días de construcción.

Después, Rocío Nahle García, secretaria de Energía, dijo, estamos haciendo reporte desde el cuarto de control de la refinería.

Voz Hombre: Continúa el avance de la obra de construcción de la refinería en Dos Bocas.

Esta semana se inició el montaje de obra falsa para mezzanine, la construcción de ductos de Telecomm, se avanzó en el vaciado de concreto de muros perimetrales y en la instalación hidráulica sanitaria del edificio de cuarto de control.

Se continúa trabajando en la colocación de muro de block y ductos de aire acondicionado HVAC en edificio de salvaguarda, así como en la colocación de multipanel en muro y cubierta en el edificio satélite.

Continúan los trabajos de fabricación de equipos críticos en los talleres de las empresas internacionales. Esta semana desde Italia enviaron el reporte de fabricación de reactores para la planta hidrodesulfuradora de diesel y de gasóleos.

En el área de cogeneración de electricidad y servicios auxiliares se continúa con la fabricación de inclusiones e ingeniería.

En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de 47 mil 40 plantas de ornato y forestales en el vivero.

Voz de Mujer: Tren Maya, reporte de avances. Semana 11 de 157.

En el tramo 1, entre otras actividades, avanzamos con el desmantelamiento de la vía antigua y en los trabajos de desmonte y despalme.

En el tramo 2 la producción de durmientes ascendió a 82 mil 587.

En el tramo 3 continuamos con las actividades de desmantelamiento y almacenamiento de la vía.

Y el tramo 4 se continúa con estudios diversos para el proyecto ejecutivo y comienzan vuelos LiDAR.

Desde hace 50 años el sureste del país ha sido escenario de obras de infraestructura construidas sin considerar el medio ambiente. Esto resultó en la fragmentación de ecosistemas y puso en riesgo a la fauna silvestre de la región.

El Tren Maya avanza.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que

a lo largo de estos tres días estuvimos monitoreando la situación en cada entidad federativa. Tenemos progreso en Chihuahua, donde enviamos ya el segundo hospital móvil, que llegó ahí el sábado por la mañana, fue transportado en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional, a quien siempre le agradecemos su muy oportuno y eficiente apoyo.

El propósito fundamental del operativo, como hemos comentado, es dotar al Estado de la mayor capacidad para atender a las personas enfermas. En particular, se expande con estos dos hospitales móviles federales, 40 camas con ventilador para personas críticamente enfermas.

Por otro lado, el propio Estado ha dispuesto una serie de acciones que corresponden con el semáforo rojo del semáforo de riesgo COVID y ha procedido ya desde la semana pasada a restringir la movilidad en el espacio público, lo cual es indispensable para evitar la tendencia al alza.

Otro Estado que durante el fin de semana para que el tuvimos atención especial fue Durango. Estuvimos en conversaciones con el Gobierno del Estado, en particular con el propio gobernador Rosas Aispuro y también el Estado procedió a anticiparse al semáforo rojo.

Vamos a, si me permite el Presidente, me paso para allá para exponer la panorámica de país entidad por entidad.

Chiapas tuvo un cambio muy abrupto en la semana 25, posteriormente un descenso rápido y hoy está en transmisión mínima, lo mismo para la mortalidad y se encuentra ella con muy pocos casos.

Ha tenido por segunda ocasión una semana completa sin defunciones registradas, a reserva por supuesto de, conforme fluyan los datos, se pudiera encontrar alguna defunción rezagada en su registro. La hospitalización también en situaciones mínimas, prácticamente sin cambios con mínima utilización para COVID. Gobierno de México