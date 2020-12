ALFIL NEGRO

“El corazón de los sabios está en la casa del luto; más el corazón de los insensatos, en la casa en que hay alegría” (Eclesiastés 7:4)

Aparece Otro Virus Letal

Oscar D. Ballinas Lezama

No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír; millones de mexicanos siguen actuando como si la virgen les hablara, se vuelcan a las calles sin cubrebocas, sin guardar sana distancia y a la buena de Dios, sin tomar en cuenta que las cifras oficiales de muertos por Coronavirus rebasan ya los 118 mil.

También existen algunos gobernantes que le hacen al “tío lolo”, al ver dispararse el número de infectados y fallecidos a causa de la plaga del siglo XXI, que convirtió el 2020 en el año que se llevó la pandemia, dejando miedo, incertidumbre y pobreza.

Entidades como la Ciudad de México, Zacatecas, Hidalgo, Sonora, Baja California, Durango, Nuevo León y el Estado de México, entre otras zonas en donde el Covid está causando verdaderos estragos en la salud y la economía de sus habitantes, que a estas alturas ya no quieren queso sino salir de la ratonera.

A río revuelto ganancia de pescadores, por lo que cientos de gente sin conciencia ni sentimientos está aprovechando la tragedia nacional para hacerse de ‘mulas Pedro’, se han convertido en mercenarios de la salud al triplicar sus precios en la venta de los tanques de oxígeno, medicamentos, realización de pruebas del Covid y servicios mortuorios, sin que la Profeco diga ‘esta boca es mía’; permite con su omisión que todo mundo esté llevando agua a su molino en medio de una guerra contra un enemigo invisible y letal.

Para nadie es secreto que en los Estados antes mencionados sus hospitales están saturados, sobre todo en la urbe de hierro en donde al parecer la Jefa de Gobierno se negaba a declarar el semáforo rojo y permitió, bajo ‘un estado de alerta máxima’, como le llamó al incremento de infectados y muertos por Covid, que los contagios se esparcieran sin control alguno.

Fue necesario que las cifras oficiales de los muertos le mostraran la realidad que están viviendo en esa entidad para que Claudia Sheinbaum se bajara del caballo de la insensatez y la irresponsabilidad, así que a partir de ayer no tuvo más remedio, aceptó que el epicentro de la pandemia está en la entidad que gobierna.

Diversos medios de comunicación en el extranjero desnudaron lo que consideran una verdad que presuntamente escondieron la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el subsecretario Hugo López Gatell, provocando que la peste se saliera de control y hoy, están llevando en el pecado la penitencia.

Por si fuera poco, el problema de muchas autoridades sanitarias y gobernantes, que han minimizado los efectos catastróficos de la peste destructora, en el Reino Unido, Israel y otros países del mundo, han anunciado la aparición de una nueva cepa que está provocando la mutación del Coronavirus y aseguran que ésta es mucho más letal.

Chiapas se ha mantenido con un promedio bajo de casos de infectados por Covid-19, sin embargo, sus habitantes y autoridades no deben echar las campanas al vuelo, ya que las ‘camas vacías y los muertos en casa siguen siendo una realidad; hay gente que se enferma de Coronavirus y no acude a los hospitales oficiales, busca médicos particulares y en la mayoría de los casos, optan por los remedios caseros y la bendición de Dios.

Las oficialías del Registro Civil han levantado actas por decesos a causa del Coronavirus, se ignora si las autoridades de Salud tienen un control sobre esos casos en Tapachula, en donde las cifras oficiales de las víctimas de la peste destructora no revelan ningún infectado o muerto por Covid en este municipio. ¿Será que la misericordia de Dios protege a este pueblo sabio y santo?

Basta darse una vuelta por las calles del centro para ver en las cantinas, bares, discotecas, mercados, tiendas, ocupando taxis y combis los tumultos de personas, la mayoría sin cubrebocas ni guardando la sana distancia; eso nos da una idea que en Tapachula existen los milagros.

La duda es si estos milagros van a durar hasta Enero o Febrero cuando se disparen los contagios de Covid; ¿será hasta entonces cuando, al igual que en la Ciudad de México, la gente y las autoridades van a reaccionar y aceptar su inconsciencia?

