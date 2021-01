ALFIL NEGRO

“Las clases virtuales en esta entidad podrían irse hasta el próximo mes de abril; la pandemia aumenta sus víctimas” (AERV)

El Gobierno chiapaneco dio a conocer que en la próxima semana podría iniciarse en forma masiva en esta entidad. el programa de vacunación nacional contra el Coronavirus, lo que no debe ser motivo para descuidarse ni bajar la guardia, dijo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Para nadie es secreto que el país azteca se encuentra en el nivel más alto de la pandemia, sobre todo la Ciudad de México, la cual se ha convertido en el epicentro del Covid-19, que, hasta ahora, ha infectado más de dos millones de personas y matado a 135 mil más; se considera que el mortal virus está mostrando su peor cara, ante la resistencia ciudadana de no acatar los ordenamientos sanitarios hechos por la secretaría de salud.

La mutación del virus a una nueva cepa más resistente y fácil de contagiar está llevando a la desesperación a millones de personas que ya no saben a qué santo encomendarse, sin embargo, hay mucha gente que carece de la cultura del autocuidado y actúan irresponsablemente, provocando que en muchas ciudades los hospitales estén saturados de enfermos de Covid.

Por otro lado, la mayoría de los padres de familia en las escuelas de Chiapas, demostraron su inconformidad en contra de la decisión que habían tomado las Secretarías de Salud y de Educación en esta entidad, para obligar a los niños y jóvenes a regresar a clases presenciales en sus escuelas, lo que ante la resistencia de los padres de los estudiantes tuvo que intervenir el Gobierno para crear un decreto en el que suspenden el regreso a clases, lo que de no pasar otra cosa, el regreso a la escuela sería aproximadamente en el mes de Abril.

Armando Enrique Roblero Vázquez, exsupervisor de la SEP en esta zona Costa y Sierra del Soconusco, manifestó que el tema del posible regreso a clases presenciales de miles de niños en Chiapas, ha quedado sin efecto, debido a los presuntos daños colaterales que pudiera generarse, “No podemos poner en riesgo en la salud y vida de ninguna persona, mucho menos de los niños a quienes la falta de condiciones sanitarias en muchas escuelas los pone en gran riesgo al igual que a sus familiares, de ahí la importancia de promover medidas preventivas como lo está haciendo el gobierno federal y estatal a través de las autoridades de salud”, apuntó el exmaestro de Telesecundaria.

Agregó que debe existir una corresponsabilidad entre la ciudadanía y las autoridades, quienes deben continuar promoviendo la prevención sanitaria y se deben parar las actividades no esenciales, como en el caso de los botaneros, cantinas, cabaret, discotecas y otros centros de diversión en donde hay aglomeración de personas.

Por eso, afirmó, que ya se echó andar un programa federal denominado ‘La Escuela es Nuestra’ con el que se atiende a gran escala a instituciones educativas de alta marginación en Tapachula, buscando resolver las carencias de agua, luz, sanitarios, etcétera, tanto en la zona rural como la urbana en donde los Comités de Padres de Familia han recibido cantidades desde 150 hasta los 500 mil Pesos, con la finalidad de que al regresar a clases presenciales, los niños y jóvenes ya no tengan esas carencias y puedan protegerse mejor en contra del Coronavirus.

En otras noticias, los aspirantes a buscar cargos de elección popular representando al partido en el poder (Morena), se están dando hasta con la cubeta y han empezado a exigir la destitución de su dirigente nacional, Mario Delgado, acusándolo de estar permitiendo los mismos vicios de sus adversarios políticos, en las elecciones internas para insacular candidatos que contenderán en las urnas el próximo Junio de este año.

Añadieron que temen no haya piso parejo y surja el fantasma del ’dedazo’, por lo que exigen transparencia en una participación abierta de los que se han registrado y conforme a una encuesta pasen los mejores candidatos de mayoría relativa al segundo filtro y no sean metidos en el mismo costal o la tómbola de la representación proporcional (refiriéndose a quienes se sacan la lotería sin comprar cachito).

Por cierto, para la legislatura federal los de Morena registraron a cuatro varones y cuatro damitas, entre las que podría ir alguien del Palacio de Cristal.

Falta saber quiénes serán los que representen al PVEM, PT, Mover a Chiapas, Chiapas Unido, con excepción de RSP, que será abanderado por la luchadora social Cinthya Alvarado, los demás aspirantes no sacan aún la cabeza.

La moneda está en el aire. Los corredores empiezan a colocarse en su línea de partida para tratar de ganar el hándicap político del 2021; habrá que ver quién tiene más saliva para tragar más pinole y de qué cuero van a salir más correas.

Se rumora en los corrillos del Palacio de Cristal, que debido al proceso electoral podría crearse un Consejo Municipal que presidiría un conocido Notario Público, quien además, ya fue alcalde de Tapachula e hizo un buen papel. ¿Será?

