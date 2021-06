Bartlett Niega que Estados Unidos lo Investigue por Asesinato de Agente de la DEA

Ciudad de México.– Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), rechazó que exista una investigación por parte del gobierno de Estados Unidos por el caso del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.

En conferencia de prensa, Bartlett aseguró que la publicación del semanario Proceso (2325), en la que señala que, en caso de entrar a territorio estadunidense podría ser detenido por autoridades de ese país para ser interrogado por el caso del secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena, es completamente falsa.

“No nos hagamos guajes, estoy sujeto a una campaña en mi contra, pensando que uno va a achicarse, pero no lo van a lograr, vamos a seguir en defensa de los intereses nacionales”, dijo.

El funcionario acusó que este tipo de publicaciones son financiadas por personas que desean desaparecer a la CFE y que el mercado eléctrico quede en manos de extranjeros.

“La publicación de la Revista Proceso es un refrito de hace 3 años, pero es falsa, no tienen ningún elemento y además lo sacan en temporada de elecciones para evitar que se hagan los cambios que el presidente quiere”, sostuvo en la conferencia que ofreció sin que fuera anunciada previamente.

Sin embargo, consideró que podría dejar la CFE.

“En caso de que yo no esté, por alguna razón, ellos van a defender el país de este atraco de querer desaparecer a la CFE, esa carátula (portada de Proceso) es una desvergüenza, una publicación pagada”, subrayó.

“No nos va a vencer con campañas negras, sucias, mentirosas, de ataques en lo personal, estamos muy curtidos para que nos asusten sus ataques. Vamos a seguir defendiendo lo que es de México”, sostuvo el exsecretario de Gobernación.

Bartlett aseguró que la Comisión seguirá siendo la empresa más grande del país. “La CFE es la empresa más grande del país, sin duda, es la más importante, lo seguirá siendo pese a los intentos de destrucción y desaparición. La CFE está más fuerte que nunca”, sostuvo.

En la edición 2325 de la revista Proceso, publicada el 23 de mayo pasado, se informó que, de acuerdo con fragmentos de un expediente oficial del caso de Enrique Camarena –agente de la DEA secuestrado, torturado y asesinado en febrero de 1985 en México– recogen lo dicho por testigos protegidos que señalan a Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación en aquel momento y actual director de la CFE, como participante en reuniones con narcos antes y después de que dicho crimen se llevara a cabo.

Debido a que ese caso sigue abierto, si Bartlett viaja a Estados Unidos, podría ser detenido y sometido a un interrogatorio, coinciden funcionarios del Departamento de Justicia de ese país.

Al respecto, en su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no tiene información sobre el hecho y tampoco la Fiscalía General de la República (FGR), y consideró que este tema se utiliza para afectar a su gobierno. Apro