Enfrentamiento Entre el Ejército y Grupo Criminal Deja dos Muertos en Villaflores

*Ejército Asegura Armas y Equipo Táctico.

Dos hombres fueron abatidos durante una balacera en la región Frailesca del Estado de Chiapas durante las últimas horas, hasta el momento no se han pronunciado las autoridades.En la escena quedaron abandonaron cuatro vehículos, armas, municiones y los cadáveres.

Se dijo que pasado el mediodía del sábado se reportó la presencia de sujetos desconocidos fuertemente armados, por lo que el caso fue turnado mediante una denuncia anónima vía telefónica.

Primeros informes detallaron que en el kilómetro 45+700, concretamente junto a un banco de grava se encontraban varios sujetos con actitud sospechosa a bordo de unas camionetas tipo Pick Up en el camino de terracería, justo a unos metros de la colonia Guadalupe Victoria, municipio de Villaflores.

Al poco tiempo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de la corporación Guardia Estatal Preventiva llegaron sigilosos al referido sitio, un camino reducido a las faldas de un cerro de difícil acceso.

Presuntamente cuando las unidades balizadas fueron interceptadas, los civiles abrieron fuegos contra los efectivos y se atrincheraron, pero los oficiales repelieron la agresión y pidieron refuerzos.

Durante varios minutos hubo intercambio de disparos donde perdieron la vida dos civiles cuya identidad es desconocida, con forme fueron pasando los minutos fueron llegando los refuerzos y los disparos se escuchaban aislados.

Los efectivos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano reforzaron la seguridad, se acercaron donde se encontraban tres camionetas tipo Pick Up donde estaban dos sujetos ya sin signos vitales.

Todo parece indicar que durante la refriega los civiles se percataron del deceso de sus compañeros y optaron por abandonarlos junto con los cuatro carros, tres armas largas AK-47 (cuerno de chivo), cargadores, cartuchos calibre 7.62×56 y equipo táctico.

Lo asegurado fue resguardado por las corporaciones castrenses, al final se pidió la intervención del Ministerio Público y se llevó a cabo las diligencias del levantamiento de los cuerpos y lo incautado.

Cabe mencionar que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional buscaron a los fugitivos por la zona pero no lograron dar con su paradero, huyeron sin dejar rastro alguno.El caso sigue su curso en la investigación. EL ORBE/Isabel Utrilla