EL QUINTO PODER DE MEXICO

Ernesto L. Quinteros

En este inicio de año la población de la perla del Soconusco recibió buenas noticias de parte del Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, quien el pasado fin de semana, al igual que años anteriores vino a inaugurar diferentes obras sociales de beneficio colectivo, así como entregó apoyos para vivienda a cientos de familias de escasos recursos económicos.

Así que, todo indica que en los meses venideros, el mandatario también continuará con estas visitas de trabajo en la segunda ciudad más importante de la entidad, ya que están en curso una infinidad de acciones y obras de gobierno, con la aplicación de recursos estatales y también municipales.

En el marco del protocolo de entrega de láminas, el mandatario quien fue acompañado por la Presidenta de Tapachula, Rosy Urbina, precisó que estas entregas están dirigidas a 17 municipios que vieron daños en sus viviendas por la pasada temporada de lluvias y los frentes fríos.

Solo en Tapachula se entregaron “4 mil 500 láminas” para mejorar las viviendas de “342 familias”.

Lo que si vale la pena destacar en este tipo de apoyos entregados, es la prontitud y oportunidad con la que están llegando a los beneficiarios, porque también hay que decirlo, antes pasaban sexenios completos y los recursos para damnificados por fenómenos meteorológicos u otros motivos, en muchos de los casos, no llegaban debido a tanto intermediario, y cuando rara vez llegaban, eran rasurados o “mochados” y a destiempo.

En las últimas décadas, nuestra entidad, ha sido golpeada por una infinidad de fenómenos naturales, como huracanes, lluvias, inundaciones, terremotos, frentes fríos etc., y mientras la población en general sufría los embates de la naturaleza, la clase política en el gobierno, utilizaba estas circunstancias para enriquecerse. Y ejemplos podemos poner muchos.

Es por eso muy notorio que ahora se esté entregando la ayuda a la población a tiempo.

Después de 30 Años, San Jose El Eden Tiene Calles Nuevas.

Pobladores de San José El Edén, uno de los primeros fraccionamientos construidos en la geografía municipal, y que prácticamente con el paso de los años fue abrazado por el crecimiento de la mancha urbana, al sur oriente de esta localidad, por fin vio la luz al final del túnel al recibir el pasado sábado la visita del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien inauguró la pavimentación de calles.

Se trata de la pavimentación de la 28 Calle Oriente, una vía de comunicación de vital importancia para diferentes colonias de este sector de la Ciudad, y que también da una mejor conectividad con centros comerciales, escuelas, iglesias, etcétera.

Quienes vivimos en esta Ciudad, hemos sido testigos como la explosión demográfica en esta ciudad fronteriza, ha acelerado la creación de más colonias, fraccionamientos y zonas habitacionales que demandan servicios básicos. Es por eso la relevancia de la pavimentación de la 28 Calle Oriente, que estaba totalmente deteriorada, y que sirve de paso obligado para miles de familias.

Los pobladores de esta zona, agradecieron la construcción de esta obra al gobernador Rutilio Escandón y la presidenta, Rosy Urbina. Destacando que en la actualidad se visualiza el trabajo coordinado con más obras de beneficio colectivo.

Sorpresivos Enroques en el INM.

En el Instituto Nacional de Migración se dieron enroques de delegados, y parece que a nuestra entidad no le fue nada bien, ya que ni bien se había anunciado que a esta delegación del INM, llega Carlos Alberto Santiago Hernández, y en diferentes medios de comunicación ya se destacaba su presunto negro historial, ya que se desempeñaba como delegado del INM en el vecino estado de Tabasco. “No me ayudes compadre”.

Para nadie es un secreto que esta región de la frontera sur de México se enfrenta una crisis migratoria y humanitaria, por lo que el Gobierno Federal debería de ser más cuidadoso a quien mandan al frente de esta dependencia. ¿O será que es estrategia para darle las gracias?

Como sea, en este momento las condiciones en la frontera sur no está para andar enviando a improvisados o personajes con negros antecedes. En fin, abundaremos.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

