EL QUINTO PODER DE MEXICO

Tenía que Ser Claudia Sheinbaum; su Triunfo en Proceso Interno de Morena es Irreversible

Ernesto L. Quinteros

Se terminó el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a nivel nacional, y obviamente tenía que ser Claudia Sheinbaum la nueva Coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T, estaba más que cantado por las mediciones previas que se habían realizado a nivel nacional, en donde se daba como un hecho su triunfo anticipado.

Esto, independientemente de que ya muchos pronosticaban que se quedaría con la candidatura presidencial por Morena, pues contó en todo momento con el respaldo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador desde antes de que iniciara el proceso.

En la toma de protesta como nueva dirigente de la 4T, Sheinbaum Pardo inicio con un discurso conciliador, asegurando que gano la democracia, sin embargo, hoy el reto es precisamente ese. Contener y apagar los ánimos de las diferentes tribus morenistas, de las cuales se debe reconocer que siguen encendidas.

Sobre todo por la postura de Marcelo Ebrard, quien declaró en rueda de prensa que no reconocería los resultados y exigió que se repusiera el proceso. Algo que obviamente no va a pasar.

¿Qué posturas y acciones tomará el Excanciller? Eso lo sabremos el próximo lunes.

De eso dependerán muchas acciones y decisiones que deberán tomar, no solo los dirigentes del partido oficial Morena, sino también en la oposición.

Es más que evidente, que, si hay alguien que puede dividir el voto morenista en el país, es precisamente Marcelo Ebrard en caso de que tome la decisión de sumarse abiertamente al Partido Movimiento Ciudadano.

Mientras tanto, en Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) se vive un ambiente tenso. Honestamente hubo mucho apasionamiento entre los equipos de los diferentes aspirantes.

Como sea, en el escenario nacional ya se sabe quién será la candidata por Morena a nivel nacional, ahora la mayor incertidumbre y tensión se centrará en los nueve Estados de la República Mexicana en donde también se renovarán los Gobiernos de los Estados, ya que todos quieren saber quiénes serán las candidatas o candidatos que harán formula con Sheinbaum en el 2024.

Es decir, se avecina otra tormenta política, porque quienes se la rifaron con Claudia desde un inicio se sienten con el suficiente derecho de merecer todo. Mientras que los seguidores de otras corcholatas, algunos están dolidos, pero con sed de dar revancha.

Por eso el factor “unidad” en Morena y sus aliados es sin duda algo muy necesario para lograr la continuidad de la 4T en el país. De lo contrario estarán poniendo en riesgo ese proyecto.

Huracán de Violencia en Guerrero.

Y mientras nuestra clase política en el poder andaba preocupada por el proceso interno de Morena, en el Estado de Guerrero, gobernado por la morenista, Evelyn Salgado, se vive un verdadero “huracán de violencia e inseguridad desde hace varios días”.

El pasado martes, la Fiscalía de ese Estado informó del asesinato del secretario de Seguridad Pública del municipio de Juan R. Escudero, Juan Carlos Vitrago, junto a tres policías más.

Se dio a conocer que los uniformados circulaban en la cabecera municipal de Tierra Colorada cuando sujetos armados los atacaron a balazos.

Corporaciones de seguridad atribuyen la violencia y ejecuciones a la lucha entre grupos criminales que se disputan el control de la zona en donde también hay denuncias de desaparecidos. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

