AMLO y Sheinbaum Vs «Narcoabogados»

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que denunciará al abogado Jeffrey Lichtman, defensor del narcotraficante Ovidio Guzmán López, luego de los señalamientos que este hizo sobre las declaraciones de la Mandataria federal, al indicar que revelan que el gobierno no estuvo involucrado en la negociación entre su cliente y el gobierno de Estados Unidos.

«Vamos a presentar una demanda por difamación en México, porque no se puede dejar pasar», manifestó Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina al establecer que no entablará diálogo con el abogado de un narcotraficante.

El tema trae a colación la vez que Andrés Manuel López Obrador también declaró que demandaría a, abogado de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, por daño moral.

En febrero de 2023, el expresidente también uso la conferencia matutina para declarar que demandaría por daño moral al abogado César De Castro, vinculado con García Luna, ya que el objetivo del litigante era intentar ligarlo al crimen organizado.

«Con propósitos políticos y de manera tendenciosa quiso involucrarme en el caso de García Luna y va a tener que aclararlo y vamos a pedir reparación del daño, porque no es Andrés Manuel, o sólo Andrés Manuel, es el presidente de México y no puede cualquiera, y menos un extranjero, poner en tela de juicio la integridad, la honestidad del presidente de México», explicó López Obrador.

La querella que presentaría el antecesor de Sheinbaum Pardo sería porque en el interrogatorio a Jesús «El Rey» Zambada -quien fue uno de los testigos clave en el proceso en una corte en Nueva York contra García Luna- llevado a cabo en una corte de Nueva York, el abogado del exsecretario de Seguridad intentó involucrar en el proceso a López Obrador con el crimen organizado.

«Él le quiso sacar a uno de los testigos, Zambada, que yo había recibido dinero para una campaña en la que enfrenté a (Vicente) Fox, cuando nunca fuimos candidatos rivales. Pero eso lo introdujo, o sea, no tenía elementos de ningún tipo, abiertamente era involucrarme, mancharme, calumniarme, entonces le contesta el testigo: ‘No, no es cierto’. Y (el abogado insistió) ‘pero sí, usted…», (a lo que Zambada dijo) ’no, le repito’. Ya para que el señor Zambada tenga más firmeza que este abogado, que tenga más apego a la verdad que el abogado».

¿Qué dijo el abogado de Ovidio Guzmán sobre declaraciones de Sheinbaum?

Luego de que Ovidio Guzmán se declarara culpable de cuatro cargos: dos derivados de una acusación formal en Illinois y dos de una acusación formal en Nueva York, que incluían tráfico internacional de drogas y participación en una organización delictiva, el abogado abordó en conferencia comentarios que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo del caso.

«Sus quejas revelan que el gobierno no estuvo involucrado en la negociación entre mi cliente y el gobierno de EU. La idea, creo que ella pedía por una extradición a EU, de alguna manera decía que el gobierno de México debió participar en el proceso legal de la extradición», señaló.

Por lo anterior, la presidenta Sheinbaum Pardo respondió a las acusaciones calificándolas como «irrespetuosas».

«Primero, decir que son irrespetuosas (las declaraciones de la defensa) totalmente de la institución presidencial. Está por emitir la Fiscalía un comunicado, me lo informó hace unos momentos el fiscal Gertz Manero, que finalmente es un asunto judicial», dijo sobre los dichos de Lichtman.

Destacó que hay tratados de extradición: «Esto es legal, todos son leyes, no es un asunto subjetivo de buenas voluntades solamente. El acuerdo de extradición que hay entre Estados Unidos y México tiene una serie de reglas, una serie de acuerdos.Sun