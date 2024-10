EL QUINTO PODER DE MEXICO

Urge Investigación Administrativa y Operativa al Interior de Moscamed

Ernesto L. Quinteros

Debido a los constantes accidentes y descuidos al interior de la planta de Moscamed, como comúnmente conocemos todos, al programa fitosanitario que opera en el municipio de Metapa de Domínguez, Chiapas, en esta frontera sur de México, urge una investigación a fondo por parte de las autoridades federales.

Como lo hemos documentado este rotativo, ya son varios accidentes que se suscitan al interior de estas instalaciones, en donde también es del dominio público que se utilizan materiales radioactivos para esterilizar las moscas que se producen y que sirven para el control de plagas.

Es por ello que hay temor entre la población, no solo de Metapa, sino de todos los municipios de la región fronteriza. Ya que si se llegará a suscitar un accidente en el área donde se utiliza “el material radioactivo”, las consecuencias podrían ser fatales y catastróficas para todos en esta región, ya que la población tendría que ser evacuada.

Sin el ánimo de ser alarmistas, o pintar un escenario catastrófico, existen las evidencias necesarias y suficientes que revelan que al interior de la planta de Moscamed existe un total descontrol administrativo y operativo.

El pasado viernes se suscitó un fuerte incendio en el área de bodegas en la planta Moscamed, el cual fue sofocado gracias al apoyo de Protección Civil de Tapachula y Bomberos, así como del personal de SEDENA y Armada de México.

Esta situación evidenció las precarias, por no decir obsoletas medidas de seguridad con las que cuenta esta planta, la cual por cierto fue inaugurada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador apenas en Agosto del 2021, y que se supone debería de contar con todas las medidas de seguridad necesarias. Sin embargo la realidad salta a la vista.

Según reportes oficiales en esta “nueva planta” se invirtieron 749.9 millones de pesos, por lo que “deberían de contar con todas las medidas de seguridad necesarias”, lamentablemente no es así.

Y solo para que se dé una idea de lo que está sucediendo en este lugar estimado lector, el día del incendio, según nos compartieron algunos elementos de emergencia de manera extra oficial, los hidrantes existentes en la planta Moscamed, “no servían”, no tenían agua. ¡Hágame el vendito favor!

Pero peor aún, el día del incendio entre los empleados de dicha planta que tuvieron la desdicha de enfrentar el siniestro trascendió que las “nuevas instalaciones de Moscamed” presentan muchas irregularidades constructivas.

La tragedia y las malas noticias no terminan ahí, después del incendio del pasado viernes, los responsables de planta Moscamed tuvieron la genial idea de empezar a realizar los trabajos de limpieza, lo malo es que están tirando todos los residuos y desechos al río San Antonio, provocando una grave contaminación que está provocando la muerte de peces y otras especies. El impacto negativo al medio ambiente es de pronósticos reservados. Esta situación nos hace suponer que en las instalaciones de Moscamed, o no tienen una planta de tratamientos de aguas residuales o si tienen está obsoleta. Porque no hay otra explicación al daño al medio ambiente que están haciendo de manera impune e irresponsable.

Este caso de emisión de contaminantes, se suma al ocurrido en noviembre del 2022, en donde de manera irresponsable desde dicha planta de Moscamed se descargaron “10 mil litros de diesel” al río San Antonio.

Por eso “urge” la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se investigue a fondo la contaminación, y también se auditen los recursos que se aplican en Moscamed.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva DE SU AUTOR y no del periódico que la publica.

Comentarios y denuncias:

loque46@hotmail.com

Visita:

www.elorbe.com

Facebook:

elquintopoderdemexico

Web:

elquintopoderdemexico.com