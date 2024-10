Ecuador, en Estado de «Conflicto Armado Interno»

José Meléndez, corresponsal

Acorralado por una acelerada descomposición del conflicto de inseguridad y sin visos de contenerlo, el presidente de Ecuador, el derechista Daniel Noboa, decretó este martes un estado nacional de «conflicto armado interno», ordenó movilizar de inmediato a las fuerzas militares y policiales para «neutralizar» a 22 organizaciones criminales de ese país e instruyó combatirlas como terroristas y actores no estatales beligerantes.

Noboa quedó obligado a intervenir luego de que Ecuador vivió una de las jornadas más violentas del siglo XXI, porque las agrupaciones criminales parecieron actuar coordinadas y se lanzaron a las calles en simultáneo con ataques de encapuchados, secuestros de policías, detonación de explosivos, trifulcas carcelarias y otros actos violentos, como la toma de un canal televisivo, para rechazar la política gubernamental de seguridad anunciada esta semana.

El despliegue delincuencial repudió las medidas urgentes que Noboa dictó ayer lunes en un decreto que declaró el estado de excepción o emergencia por 60 días para enfrentar la crisis que se desató desde el domingo pasado con el escape de una cárcel del más importante narcotraficante de Ecuador.

«Reconocer la existencia de un conflicto armado interno», proclamó el martes el gobernante en un decreto que reforzó el del lunes. «Disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes», añadió.

«Ordenar a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos, para neutralizar a los grupos identificados» en el decreto, subrayó. «Identifíquese a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, AK47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones», precisó el documento firmado por el presidente.

Fuentes militares y policiales ecuatorianas confirmaron a EL UNIVERSAL que al menos tres de esos grupos están estrechamente vinculados con dos de los más fuertes cárteles mexicanos del narcotráfico internacional: Los Tiguerones y Los Lobos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Los Choneros con el De Sinaloa.

Los conflictos del martes se precipitaron en medio de la búsqueda del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito» y aliado De Sinaloa, cuya huida sumió a Noboa en un agudo contexto de inestabilidad política. En coincidencia, el narcotraficante Fabricio Colón Pico, alias «Capitán Pico», jerarca de Los Lobos (banda ligada al CJNG) y acusado de amenazar de muerte a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, se fugó de una cárcel de la central ciudad de Riobamba.

«Capitán Pico» fue detenido el 5 de este mes porque habría amenazado a Salazar después de que la fiscal destapó, el 14 de diciembre pasado, el Caso Metástasis, el mayor operativo contra el narcotráfico en Ecuador con más de 30 jueces, policías, abogados, peritos y guías penitenciarios detenidos, entre ellos un jerarca judicial de alto rango.

El ataque llegó el martes en la tarde al canal ecuatoriano TC Televisión, donde delincuentes o sicarios encapuchados irrumpieron y obligaron a transmitir en vivo y luego fueron detenidos. «El terror que vivieron los trabajadores del medio televisivo fue transmitido en señal abierta a nivel nacional, en vivo», informó el periódico El Universo, de Ecuador. Trece personas fueron detenidas y serán procesadas como terroristas, anunció la policía. La policía incautó armas, granadas y material explosivo durante el operativo.

La incursión en la televisora marca un momento sin precedentes en la ola de la violencia del narcotráfico y la delincuencia organizada en el país. Vehículos fueron incendiados en Quito, así como en la provincia de Esmeraldas y Guayaquil, donde se reportaron al menos ocho muertos y dos heridos. Hubo un atentado con granada en Guayas y secuestros de policías. La policía reportó motines en prisiones, con toma de rehenes. En medio de temores de incursiones, el Ministerio de Educación ordenó la suspensión de clases presenciales indefinidamente. Sun