SAT: ¿Quiénes deben estar en el Resico en 2024?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México insta a los contribuyentes a seguir los pasos para mantener su participación en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Este régimen, que fue diseñado para simplificar las obligaciones fiscales de ciertos contribuyentes, establece requisitos clave que deben cumplirse para ser parte del mismo.

En primer lugar, los contribuyentes deben asegurarse de cumplir con sus obligaciones fiscales, que incluyen el pago de una tasa de impuesto sobre la renta (ISR) fluctuante entre el 1 y el 2.5%, y para facilitar este proceso, el SAT ofrece un sistema de cálculo automático de impuestos, puedes buscarla en el portal del SAT en este enlace.

Es esencial que los contribuyentes pre-carguen toda su información fiscal en las declaraciones correspondientes. Esto asegura que sus ingresos y gastos estén bien documentados, facilitando la presentación de pagos del ISR.

¿QUIÉNES PUEDES PERTENECER A RESICO ESTE 2024?

Estos son los lineamientos del SAT para ingresar o permanecer en Resico

1.- Aquellos que operen en el sector primario o tengan ingresos anuales inferiores a 900 mil pesos pueden optar por una exención del ISR, siempre y cuando no emitan facturas a sus clientes.

2. Deben estar al corriente con sus obligaciones fiscales y no figurar en la lista del artículo 69-B del Código Fiscal.

3. Los contribuyentes deben presentar los pagos provisionales y la declaración anual correspondiente.

4. Los ingresos efectivamente pagados no deben superar los 3.5 millones de pesos al año.

5. Es necesario contar con una e.firma y tener activo el Buzón Tributario.

6. Los contribuyentes que residan en el extranjero pero tengan establecimientos permanentes en México deben cumplir con los requisitos del RESICO. Esto también aplica a aquellos que perciban ingresos sujetos a regulaciones específicas de la Ley del ISR, así como a los socios o accionistas de personas morales.