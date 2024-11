EL QUINTO PODER DE MEXICO

Edil Busca Reelección como Independiente, y Quiere Imponer a su Esposa en Morena; Denuncian

Ernesto L. Quinteros

El proceso electoral está más que adelantado y la efervescencia política está a su máxima expresión en todo el territorio chiapaneco.

Sobre todo, con el tema de las Presidencias Municipales, en donde los diferentes partidos políticos andan en busca de sus mejores cuadros políticos, hombres y mujeres con la suficiente capacidad y arrastre social, para lograr un triunfo en la próxima jornada electoral. Lo que urge a los institutos políticos son “votos”, esos que están escasos, pues el sentimiento ciudadano de inconformidad está a flor de piel.

Sin embargo, hay localidades en donde existen Ediles que sin mérito ni resultados, ni trabajo, ni capacidad, ahora quieren afanosamente perpetuarse en el poder gracias a la figura de la “reelección”.

Sus gobernados ya no quieren ni verlos, y es el caso del todavía Presidente Municipal de Metapa, Leobardo López Morales, quien presentó licencia para separarse del cargo y ahora ya anda alegremente en campaña, dejando la alcaldía y todos los asuntos públicos tirados.

Hay que recordar que dicho Edil llegó al cargo con la bandera de independiente y jugará con esas siglas en la próxima jornada electoral.

Pero eso lo podríamos calificar como el menor de los males, porque ahora resulta que según denuncias de los habitantes de este municipio fronterizo, dicho Edil ahora pretende imponer a su esposa como candidata de Morena a la Presidencia Municipal.

Y como en todo pueblo chico, el infierno es grande, la familias de Metapa obviamente ven muy mal esta acción, pues prácticamente el todavía Edil con licencia quiere buscar la alcaldía por partida doble; como que ya presiente que sus aspiraciones de reelección no pueden cuajar.

Sin duda “es un genio”, y con esta acción estaría terminando de ganarse completamente el repudio social de este poblado, por cierto el más pequeño en población y en territorio en la entidad, pero que cuenta con grandes problemas, que requieren atención, trabajo, responsabilidad y sobre todo ganas de hacer las cosas.

De lo contrario van a continuar en las misma, y es que a Leobardo López Morales lo persigue su mala reputación, en donde incluso ni los mismos empleados del Ayuntamiento lo quieren.

Ahí está la denuncia que realizaron hace ya algunos meses, en donde filtraron un informe financiero de lo que se gasta el Ayuntamiento en diferentes rubros.

La realidad salta a la vista, pues la administración municipal que encabeza se ha caracterizado por no tener servicios públicos. La población de Metapa, sobre todo en la cabecera municipal, se queja del decadente sistema de recolección de basura, de la falta de alumbrado público, de la inseguridad, de la proliferación de cantinas, de que el Ayuntamiento no paga la deuda con la CFE, de su falta de gestión para exigir a las autoridades de salud brinden un buen servicio en la clínica recién inaugurada. Así como en la actualidad hay denuncias de que los pocos espacios públicos con los que cuenta el municipio estén abandonados, como es el caso de la unidad deportiva.

Y para colmo de males los pobladores de Metapa también lo acusan de ir escamoteando la entrega de apoyos para el campo, sobre todo abono, que en otras administraciones los productores agrícolas recibían sin tantos problemas, y sin la necesidad de dar moches en el Ayuntamiento.

En pocas palabras, el todavía Presidente Municipal es una verdadera joya de la política. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

