EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Servicio de Mototaxi “Tuc-Tuc” un Peligro Para la Población en las Carreteras

La proliferación del servicio de mototaxi conocido comúnmente en esta región de la costa de Chiapas como “tuc-tuc”, sigue representando un peligro para la población usuaria.

Son muchos los accidentes en donde estos vehículos se ven involucrados, y lo más delicado es que no cuentan con ninguna medida de seguridad.

Lo curioso es que por más denuncias que existen en torno a la proliferación de “permisos” para este tipo de transporte, las autoridades encargadas de atender este tema simplemente se hacen de la vista gorda.

Y como en los taxis y combis, también en el servicio colectivo del “tuc-tuc” hay “pulpos”, personas que tienen hasta diez permisos o más.

O sea que la gran mayoría de las personas que manejan estos vehículos son empleados (choferes), que tienen que cubrir el gasto de gasolina, así como cumplir con una cuota económica diaria para el dueño de la unidad.

Por eso los choferes andan apresurados para poder sacar los gastos de la gasolina y la cuenta. Porque una vez cumpliendo con estos dos compromisos, lo demás les queda a ellos, como pago por andar conduciendo estos pequeños vehículos.

El número de tuc-tuc en la región de la Costa se ha triplicado, y este negocio ya no es tan lucrativo como en otros años. Ya que obviamente saturaron el mercado con estas unidades.

Este tema, toma relevancia después de que el pasado domingo se suscitó un fuerte accidente en la carretera Costera de Chiapas, en el poblado de Huehuetán.

El saldo fue de varias personas heridas, además de pérdidas económicas por varios miles de pesos.

Las imágenes que circulan en redes sociales del Mototaxi involucrado en el accidente, demuestran lo peligroso que es viajar en este tipo de vehículos, ya que la unidad quedó reducida a chatarra. Según algunos reportes, la unidad fue embestida por una camioneta compacta cuando circulaba sobre la carretera Costera.

La pregunta para las autoridades del transporte público sigue siendo la misma. ¿ cuándo van a obligar a los dueños de las concesiones del transporte público a que contraten seguros con cobertura amplia, que cubra los gastos de daños a terceros?

Es reiterativo, pero es una realidad que no se puede esconder, ni los taxis, ni las combis y menos el servicio colectivo del tuc-tuc, protegen a los usuarios.

El servicio colectivo en nuestra entidad sigue siendo caro, y también muy inseguro, porque casi a diario se suscitan accidentes.

Lo delicado es que los usuarios prácticamente se la rifan al subirse al transporte colectivo que opera en esta región, en cualquiera de las modalidades. Pero más en el servicio colectivo de moto-taxis.

Y como siempre, los usuarios de este transporte público son los más afectados en caso de que se presente algún accidente.

Las personas que por mera necesidad usan este servicio, y resultan lesionadas, ellas mismas o sus familias son los que tienen que pagar sus gastos médicos en caso de un accidente. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

Comentarios y denuncias: loque46@hotmail.com

Visita:

www.elorbe.com

Facebook:

elquintopoderdemexico

Web:

elquintopoderdemexico.com