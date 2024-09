EL QUINTO PODER DE MEXICO

Suchiate, el Pueblo Donde Hasta los Delincuentes Tienen Miedo

Ernesto L. Quinteros

En la frontera sur de México, en particular, el municipio de Suchiate se ha convertido en el epicentro de la inseguridad y violencia en esta zona fronteriza.

Sus pobladores viven con miedo de que en cualquier momento puedan quedar en medio de alguna balacera.

Según los habitantes de este municipio, el temor es generalizado. Incluso hasta los propios delincuentes tienen miedo.

Y para colmo de males, en días pasados trascendió la información de una presunta renuncia de decenas de policías municipales, la cual se ha venido dando en las últimas semanas.

Los uniformados prefieren abandonar el trabajo antes de ser parte de las estadísticas de inseguridad y violencia que se ha apoderado de esta pequeña localidad colindante con Guatemala.

Sin embargo, la Presidenta Municipal morenista, Sonia Eloína Hernández Aguilar anda más preocupada por atender los asuntos políticos, impulsando la imagen de su hijo Sergio Peralta, a quien pretende heredar la Presidencia Municipal.

Según denuncias dadas a conocer recientemente, este municipio cuenta en total con una plantilla de “120 elementos de la policía municipal”, que trabajan mediante el esquema de “24 por 24 horas laborales”. Es decir trabajan 24 y descansan 24 horas, por lo que podríamos decir que en teoría están disponibles 60 policías por turno, insuficientes ellos para atender la seguridad pública en diferentes colonias y comunidades.

Por eso la problemática de la inseguridad se agrava, porque resulta que ha trascendido que decenas de policías municipales han renunciado en las últimas semanas. Y se comenta que ya únicamente quedan, aproximadamente, unos 70 elementos para cubrir los dos turnos.

La pregunta del millón es ¿qué espera la Presidenta Municipal, Sonia Eloína Hernández Aguilar para solicitar el apoyo de otras corporaciones?

Éste tema lo han tratado de ocultar, cuando lo que deberían hacer es atender la problemática.

Es normal que los policías municipales tengan miedo, y también es normal que estén renunciando, pero quién no lo haría sobre todo por los sueldos miserables que les pagan, señalan los mismos elementos, además de que no les proporcionan las herramientas necesarias para hacerle frente a la delincuencia. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

Acéfala Primera Regiduría en Tuxtla Chico.

En el municipio de Tuxtla Chico la Primera Regiduría del Ayuntamiento se encuentra acéfala desde hace varias semanas.

Según nos comentan fuentes del Congreso Estatal, el titular de ese espacio se fue como Presidente Interino, y aunque en teoría debería de ocupar ese puesto su suplente, el todavía Presidente Municipal priista con licencia, Julio Gamboa, ha movido sus influencias para evitar que se le de posesión a una conocida militantes del Partido Acción Nacional.

Se comenta que el miedo es que empiece a husmear entre el cochinero administrativo que hay en este poblado fronterizo.

Esta situación viene a sepultar las aspiraciones de reelección de Gamboa, a quien la población le sigue reprochando la falta de resultados durante su gestión.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

