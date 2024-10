Ley SB4 de Texas: ¿Qué Opinan los Candidatos Presidenciales?

Tras darse a conocer que la Suprema Corte de Estados Unidos avaló la ley migrante SB4, las candidatas y el candidato a la Presidencia de México se pronunciaron a través de redes sociales y aprovecharon sus mítines para reprobar esta ley antiinmigrante, la cual convierte en delito la migración irregular.

Claudia Sheinbaum, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, explicó en su cuenta de X que ayer, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos hizo válida la Ley SB4 de Texas, la cual permite a cualquier oficial de ese estado, detener a cualquier persona «sospechosa» de entrar sin documentos.

«Esto significa la criminalización no sólo de migrantes sino de cualquier persona por su color de piel o su forma de hablar o de vestir. Es violatoria de los derechos humanos y generará más discriminación y abusos. Basta reconocer que el 40% de la población en ese estado es de origen latino», expresó la candidata de Morena.

«Hacemos un reclamo sobre esta injusta decisión. Siempre levantaremos nuestra voz en defensa de las y los mexicanos del otro lado de la frontera, que en buena parte sostienen la economía Texas», denunció ayer por la noche.

Por su parte, durante un mitin en Reynosa, Tamaulipas, Sheinbaum Pardo calificó esta ley como algo totalmente discriminatorio y expresó su apoyo y solidaridad a los migrantes mexicanos.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez también explicó las consecuencias de la Ley SB4 y alentó al gobierno de México a actuar con firmeza para defender a los migrantes.

«Los paisanos que fueron a buscar el sueño mexicano, de sacar a sus familias adelante, jamás deben ser tratados como criminales. La activación de la Ley antiinmigrante SB4, aprobada hoy por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, autoriza a que cualquier persona sospechosa de haber ingresado sin documentos a Texas sea detenida y consignada», escribió la candidata ayer por la noche.

«Los migrantes han forjado los cimientos, historia y patrimonio de Estados Unidos. Hoy, esta decisión viola sus derechos humanos universales. El Gobierno de México debe actuar con firmeza en defensa de nuestros compatriotas y exigir, con acciones contundentes, la anulación de esta Ley, que atenta contra nuestros hermanos migrantes», denunció en su cuenta de X.

Hoy por la mañana, reiteró su rechazo a esta ley, condenó la xenofobia de los Estados Unidos y agregó que deben reconocer las aportaciones de los migrantes a dicho país. «La rechazo, que bueno que está suspendida, pero sí es un riesgo, y creo que el gobierno mexicano debe de subir el volumen de protesta», puntualizó Gálvez Ruíz.

Mientras que el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, expresó que México necesita un cambio en la relación que tiene con Estados Unidos y aprovechó para criticar a las candidatas de Morena y del PAN.

«Las candidatas de la vieja política evidencian su desconocimiento del sistema judicial de los Estados Unidos (y del Estado Constitucional de Derecho). La Suprema Corte no aprueba leyes. Y la Ley SB4 no entrará en vigor mañana, pues el panel del Quinto Circuito la ha bloqueado», detalló en su cuenta de X.

«México necesita un cambio de fondo en su relación bilateral con los Estados Unidos, sí. Poner sobre la mesa el tráfico de armas y la migración en una lógica de responsabilidades compartidas. Pero para hacerlo, se necesita liderazgo y conocimiento, no posturas basadas en prisas electoreras. Nuestro futuro no es un juego», puntualizó el emecista. Sun