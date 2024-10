Balanza Comercial México-Ecuador

La balanza comercial -de productos no petroleros- entre Ecuador y México es deficitaria. Es decir, Ecuador importa más productos en relación a los que exporta.

Datos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, como parte de la balanza comercial, refieren que entre enero y diciembre de 2023 el déficit fue de USD -499 millones.

Los principales productos que Ecuador importa de la nación mexicana son: medicinas, artículos electrodomésticos, extracto de malta y preparados de harina, y otros (vehículos livianos, neumáticos y más).

Mientras tanto, Ecuador exporta cacao, extractos y aceites vegetales, enlatados de pescado y otros (concentrado de plomo y cobre, manufacturas de cuero, plástico y caucho).

México se encuentra en el ‘top’ 10 de los principales destinos de exportación de productos no petroleros y no mineros.

Cifras del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca señalan que la nación azteca se ubicó en enero de 2024 en el puesto número nueve.

Entonces las exportaciones -no petroleras y no mineras- fueron de USD 23 millones. Esto representa una variación anual del 266,5%, en relación al mismo periodo de 2023. Esto significa que tuvo una participación del 1,6% del total de las exportaciones

Los principales destinos de exportación de productos no petroleros y no mineros de Ecuador son Estados Unidos, Unión Europea y China, en ese orden.

Hay Avances Significativos en Acuerdo Comercial

México-Ecuador: Secretaría de Economía.

Con miras a terminar las negociaciones de un tratado de libre comercio entre México y Ecuador en la primera mitad del 2022, los gobiernos de ambos países lograron avances sustanciales rumbo a un cierre técnico de la negociación, informó la Secretaría de Economía .

Del 23 al 27 de mayo de 2022, en Quito, Ecuador, se llevó a cabo la novena Ronda de Negociación del Acuerdo de Integración Productiva entre México y Ecuador.

La dependencia afirmó que “se alcanzaron avances significativos con miras al cierre del acuerdo, abordando temas de acceso a mercados, reglas de origen, pesca sustentable, defensa comercial, asuntos institucionales y en materia de servicios e inversión, que marcaron sustanciales avances para lograr un adecuado cierre técnico”.

La semana pasada, la subsecretaria de Comercio Exterior de México, Luz María de la Mora , quien estuvo presente en la negociación la semana pasada, dijo que esperan cerrar el acuerdo antes de que termine el primer semestre del 2022.

“La idea es que podamos concluir en este semestre, para poder proceder a los procesos jurídicos internos que permitiría que Ecuador y México tengamos un Tratado de Libre Comercio”, explicó.

Agregó que “México es el primer inversionista (en Ecuador), tiene inversiones desarrolladas en infraestructura, telecomunicaciones, temas financieros, y tenemos presencia importante en productos”.

La negociación la encabezaron De la Mora el viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, Daniel Legarda. Sun