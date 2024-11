EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Pérdidas Económicas por Burocracia del INM en la Frontera Sur de México

Prestadores de servicios turísticos, empresarios y productores de café registran pérdidas económicas incuantificables debido a la burocracia que existe por parte de los elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) en los pasos fronterizos entre México y Guatemala en esta región fronteriza.

El actual sexenio está a punto de expirar, los días se cuentan de manera regresiva y se ve muy difícil que todos los problemas que existen en esta región, sean por lo menos tomados en cuenta.

Quedó pendiente en la agenda nacional la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su campaña prometió que vendría con todos los titulares de las dependencias federales a gobernar por unos días a esta ciudad fronteriza de Chiapas, para atender el gran número de necesidades que por décadas se han ido acumulando en las diferentes dependencias gubernamentales.

Es triste decirlo, pero es una realidad que la frontera sur sigue olvidada, y las quejas continúan por parte de los sectores productivos.

Pareciera que en esta región el tiempo se detuvo, porque todo sigue igual, con las mismas problemáticas y las mismas necesidades.

Muestra de ello son los pasos fronterizos de Talismán y Suchiate, en donde la federación no ha invertido ni un centavo para modernizar estos espacios, por donde pasa mercancía, turistas, y un intenso intercambio comercial.

Recientemente los hoteleros de esta región una vez más denunciaron públicamente que ya no se pudo digitalizar el trámite de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), y el sexenio ya está por terminar. Ya viene la sucesión presidencial y todo mundo anda concentrado en las campañas políticas.

Así que, en el tiempo que resta del actual gobierno federal difícilmente retomará este tema.

La demanda es simple, claro si la miramos desde los zapatos de los ciudadanos y de los empresarios. Hasta ahora nadie se explica por qué el INM se sigue negando a digitalizar el trámite de la Tarjeta de Visitante Regional, cuando en la actualidad hay todos los avances tecnológicos necesarios para poder hacerlo.

Vivimos en un mundo prácticamente digitalizado con el uso del internet, las redes sociales y una gran diversidad de plataformas.

Es más que obvio que quienes tramitan una Tarjeta de Visitante Regional del lado de Guatemala, lo hacen porque quieren ingresar a México de manera legal, y no tener problemas con las autoridades migratorias.

Es más que evidente también que ingresar a territorio mexicano de manera ilegal, es más fácil y hasta práctico.

El punto es que desafortunadamente toda esta burocracia del INM está afectando económicamente a prestadores de servicios turísticos, ya que sus clientes guatemaltecos ya no quieren venir de visita, de compras o simplemente de paseo a Tapachula y municipios aledaños como lo hacían antes.

Mientras que los productores de café, también están siendo afectados, debido a que la burocracia de las autoridades migratorias está deteniendo la afluencia de mano de obra del vecino país, que cada año viene al corte del aromático grano a las fincas cafetaleras.

Es reiterativo, pero hay que decirlo, digitalizar el trámite de la TVR significa acabar con la corrupción que existe en los pasos fronterizos. Así como se agilizaría el paso de turistas y visitantes procedentes de Centroamérica, lo cual se traduce en una importante derrama económica para todos los prestadores de servicio de esta región.

La pregunta es: ¿Por qué se niega el INM a digitalizar la TVR?, yo también coincido con usted estimado lector.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

Comentarios y denuncias:

loque46@hotmail.com

Visita:

www.elorbe.com

Facebook:

elquintopoderdemexico