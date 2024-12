EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Apagones, Falta de Agua y la Tercera Ola de Calor Agobia a la Población

Estamos viviendo tiempos difíciles, todos los días vemos información relacionada con apagones, en donde los empleados de la Comisión Federal de Electricidad no saben explicar a los usuarios lo que está pasando.

El pésimo servicio que está brindando la Paraestatal genera demasiada inconformidad entre la población.

Una muestra de ese estrés y hartazgo ciudadano es lo sucedido hace unos días en la colonia La Ilusión, en el municipio de Palenque, en donde la población amarró a un poste de luz a dos empleados de la Comisión Federal de Electricidad, debido a la falta del suministro eléctrico.

Hacemos el comentario de este caso, porque los apagones son en indistintos municipios de la entidad, y nadie explica qué es lo que está sucediendo.

La deficiencia en el suministro eléctrico es algo que la población no está dispuesta a tolerar, sobre todo en este momento que el calor está muy intenso. Y para colmo de males, las lluvias siguen sin normalizarse en esta región.

Otro dato que también preocupa, y que en este rotativo hemos dado a conocer de manera frecuente en la últimas semanas, es la falta de suministro de agua en diferentes colonias y comunidades en distintos municipios de la región.

Algo que antes mirábamos imposible, ya que en esta región afortunadamente tenemos suficiente agua. Aquí el problema es que hace falta infraestructura.

Y es algo que nos debería de preocupar a todos, porque estamos desaprovechando un recurso natural no renovable, que en un futuro no muy lejano nos puede empezar a faltar.

La escasez de agua en diferentes regiones del país nos debe de poner en alerta, y sobre todo debemos de actuar en consecuencia y activarnos.

De entrada, ahora que viene el cambio de gobierno sería importante iniciar un plan ambicioso de construcción de infraestructura hídrica.

Por ejemplo, en la región de la Costa y Frontera de Chiapas, la gran mayoría de los organismos municipales que se encargan de suministrar el vital líquido son deficientes, e incluso, ya muchos se encuentran obsoletos.

Es una realidad que no se puede esconder, estamos ante la apremiante necesidad de ponerle una mayor atención al tema.

Urge que las autoridades de los tres niveles de gobierno pongan en sus planes de gobierno, la imperante necesidad de invertir en infraestructura hídrica, como plantas potabilizadoras y plantas de tratamientos de aguas residuales, pero que sean funcionales.

Porque el agua es un recurso indispensable tanto en el campo como en la ciudad, y sin agua, prácticamente no hay vida.

Lo que vivimos en la actualidad con esta intensa ola de calor, generada por el cambio climático, es una situación preocupante.

Un ejemplo claro de la falta de programación e inversión en el tema es la Ciudad de México, que en la actualidad está sufriendo las consecuencias de no atender este tema, y por ende, miles de familias en la actualidad no cuentan con el servicio de agua potable. Así que aquí en nuestra región, en donde tenemos abundante agua, es necesario empezar a preocuparnos en construir infraestructura. Todavía estamos a tiempo, para no sufrir las consecuencias en un futuro no muy lejano.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

