EL QUINTO PODER DE MEXICO

Imprescindible Seguir Contando con la Libre Expresión en México

Ernesto L. Quinteros

Este viernes 7 de junio se conmemoró el Día de la Libre Expresión en México, lo cual fue instaurado desde 1951 por editores de periódico y el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdez, con el objetivo de destacar la trascendencia de una prensa libre e independiente para la democracia mexicana. Esa que en ocasiones sentimos que se encuentra ausente, pero que a pesar de todo sigue ahí.

Un servidor inicio trabajando en los medios de comunicación desde muy joven, cuando todavía no existía el internet y nos ha tocado vivir esa revolución de la comunicación, que dicho sea de paso, también va de la mano con los derechos a la libre expresión, que siguen vigentes en nuestro país.

En ocasiones platicamos con los colegas de los medios de comunicación, de cómo las redes sociales por ejemplo han venido a ampliar aún más ese derecho que tenemos de expresarnos y manifestarnos.

Porque también hay que decirlo, a diferencia de antes ahora ya prácticamente nada se puede ocultar.

Cualquier ciudadano, ejerciendo su derecho a la libre expresión, con su teléfono celular puede en cualquier momento y en tiempo real, dar a conocer cualquier información, sea o no de interés público.

No se necesita de la autorización de un jefe de información o de un editor. Simplemente se pública y en cuestión de segundos está a la vista de un buen número de seguidores.

¿Es algo muy positivo? por supuesto que sí, es por eso que han proliferado los portales de noticias digitales, en donde se pueden difundir notas, fotos, videos o transmisiones en tiempo real en las diferentes plataformas digitales.

Sin embargo, también hay que decirlo, es un arma de doble filo, porque en ocasiones en aras de querer ganar la primicia o seguidores, se cometen muchos errores, o se difunde información delicada, incluso equivocada.

Las aristas en torno al tema son demasiadas, pero el derecho a la libre expresión tiene que seguirse protegiendo en México. No hay de otra.

Y para el nuevo gobierno en México debe de ser una prioridad, y debe de formar parte de su agenda.

Relevo en Directiva de A.C. de Columnistas de Chiapas.

Este 7 de Junio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, hubo relevo de directiva en la Asociación de Columnistas de Chiapas.

Concluyó el periodo en la presidencia de la prestigiada asociación del periodista, José Luis Castillejos y entregó la estafeta al periodista, Pascual Cruz Galdámez.

Castillejos realizó diversos trabajos al frente de esta organización, como cursos de capacitación, se firmaron convenios de colaboración con otras organizaciones, así como se realizaron actividades en pro de esta organización de comunicadores.

Mediante un emotivo evento protocolario que tuvo lugar en conocido salón de la ciudad capital, el nuevo dirigente de la A.C. de Columnistas de Chiapas, Pascual Cruz Galdámez tomo protesta, en donde hizo énfasis en dar continuidad al trabajo realizado por la directiva saliente. Así como hizo una amplia exposición de su plan de trabajo para los próximos meses.

Todo transcurrió en un ambiente de camaradería entre los miembros de la asociación de columnistas.

Riesgo de Inundación en Suchiate.

Ejidatarios ya advirtieron que será responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), si las comunidades rurales de la zona baja del municipio de Suchiate se inundan en la actual temporada de lluvias. Ya que no es posible que se haya desaparecido el millonario recurso que aprobó la Federación para construir el muro de contención en el río Suchiate.

El riesgo es latente, ya que desde el año 2005, después del paso del huracán Stan, el afluente que sirve como línea divisoria entre México con Guatemala, cambio su curso y está erosionando las tierras de los ejidatarios en Suchiate. Incluso hay más de mil hectáreas que ya quedaron del lado guatemalteco, después del paso del Stan. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

