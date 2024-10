EL QUINTO PODER DE MEXICO

Malestar Social por Incremento al Pasaje en Rutas Urbanas

Ernesto L. Quinteros

Por fin se terminaron las especulaciones en torno al tema del incremento al pasaje en el transporte público.

Las autoridades publicaron en el Periódico Oficial el acuerdo por el que se autoriza la modificación de las tarifas existentes en las diferentes modalidades del Servicio Público de Transporte del Estado de Chiapas. Las reacciones de inconformidad no se han hecho esperar de parte de los usuarios.

Lo que sí se debe reconocer es que finalmente los transportistas se salieron con la suya, pues desde hace varias semanas venían intentando aplicar la medida, pero de manera arbitraria, sin autorización oficial.

Honestamente, el transporte público en las diferentes ciudades de la entidad, deja mucho qué desear, sobre todo porque para nadie es un secreto que dicho sector es de los principales generadores de accidentes viales.

Taxis y combis a diario se ven involucrados en choques, en donde los más afectados son los usuarios, quienes finalmente terminan pagando sus curaciones o afectaciones después de algún percance.

En muchos casos, las unidades del transporte público están muy viejas, ya cumplieron su vida útil, sin embargo siguen operando, claro, con la complacencia de las autoridades encargadas de supervisar a este sector, que en la última década ha crecido de manera desproporcionada.

En el supuesto de que la medida de incrementar el pasaje un 20% más de lo que costaba, para mejorar las condiciones de las unidades, para que brinden un mejor servicio a la población “estaría excelente”. Pero la realidad es que no, ese incremento es solo para beneficiar a un reducido grupo de personas que tiene en sus manos el mayor número de unidades colectivas, conocidos comúnmente como “los pulpos del transporte”.

Platicando con algunos choferes de las unidades, quienes son “comisionistas”, ni si quiera asalariados, aseguran que ya les subieron la tarifa por turno en las combis que cubren rutas urbanas en Tapachula.

No hay que olvidar que un chofer de colectivo, primero tiene que sacar el gasto de la gasolina para la unidad, después la cuenta para el dueño que es variada según la ruta que cubren las combis colectivas, y ya al final, lo que quede, es para el chofer.

Es cuando nos damos cuenta de que el negocio y el beneficio es solo para unos cuantos.

Eso de que la medida servirá para mejorar el servicio de las unidades colectivas es un cuento chino.

Y sin el ánimo de ser pesimistas, no tardará en haber problemas en torno al tema.

Tuc-tuc sin Regulación.

Y si regular la operatividad del transporte urbano es un problema, en donde las autoridades brillan por su ausencia. En las zonas rurales, con los mototaxis, conocidos como “tuc-tuc”, es casi algo imposible.

Primero porque estas unidades operan sin ninguna medida de seguridad, y también constantemente han protagonizado verdaderas tragedias cuando salen a brindar el servicio de transporte colectivo en carreteras federales en la región de la costa de Chiapas. Y segunda, porque este servicio se ha triplicado en los últimos años en las zonas rurales.

No hay regulación de parte de las autoridades del transporte público. Los mototaxis en diferentes localidades en la región de la costa-Soconusco y frontera de Chiapas se contabilizan por miles. La pregunta es: ¿Quién los regula?

Obvio que al ver el anunció de que se incrementa el pasaje, también ellos le están aplicando el incremento a los usuarios en la zona rural, quienes por necesidad tienen que utilizar este servicio. En fin.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

