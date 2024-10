EL QUINTO PODER DE MEXICO

Se Encarecen Amparos para Migrantes en la Frontera Sur de México

Ernesto L. Quinteros

Desde octubre del 2018 que inició la fiebre por ir en busca del sueño americano por parte de miles de familias procedentes de Centro y Sudamérica, en donde formaban enormes caravanas que prácticamente llegaron a esta frontera sur de México de forma intempestiva, y hasta la fecha continúa, los más beneficiados con este intenso flujo migratorio han sido las bandas dedicadas al tráfico de indocumentados, y los supuestos agentes del INM que se han dedicado a extorsionar y robar a los extranjeros.

El gobierno de México se ha gastado miles de millones de Pesos en este sexenio en programas sociales, así como en alimentación y todo lo necesario para atender a estas familias de diversas nacionalidades en las diferentes estancias migratorias, ubicadas en distintos puntos del país.

Hacemos este recuento, porque si bien es cierto, este intenso flujo migratorio genera diversos problemas, también deja una enorme derrama económica para diferentes prestadores de servicios.

Entre ellos los abogados que trabajan en esta zona y se dedican a tramitar amparos para familias de diversas nacionalidades, para evitar que sean deportados y defender sus derechos. Es un servicio legal con excelentes dividendos.

Lo curioso es que mientras las autoridades en nuestro país intentan minimizar el arribo de migrantes a esta región, la realidad salta a la vista, ya que ahora hasta abogados de otras entidades del país están montando sus despachos y brindan diferentes servicios a los migrantes, entre ellos, el trámite de los amparos en ciudades fronterizas de Chiapas como Tapachula.

Para que nos demos una idea del tamaño de este mercado, solo en el primer trimestre del presente año se calcula extraoficialmente que entraron a territorio mexicano, solo por esta zona fronteriza, alrededor de “medio millón de migrantes”.

Los precios por los servicios jurídicos han sido variados en los últimos años. Hay abogados que cobraban mil Dólares, o 600 Dólares por amparo, pero en el 2020 y 2021 con la pandemia del Covid, hubo una baja de extranjeros del 80%, entonces también bajaron los precios por los servicios jurídicos, en el 2020-2022, los abogados llegaron a cobrar hasta 50 Dólares por persona.

Pero en la actualidad, estos servicios están teniendo un repunte, se han ido encareciendo, sobre todo porque siguen entrando al país migrantes de diversas nacionalidades.

Según información brindada por algunos despachos de abogados, a partir del 2023 un trámite de juicio de amparo cuesta alrededor de los 500 Dólares americanos, para los migrantes irregulares caribeños. Mientras que a los migrantes centroamericanos les vale 200 billetes verdes.

Y a como están las restricciones de parte de las autoridades de Estados Unidos, en donde ya no quieren a más migrantes, todo indica que, en este segundo semestre del 2024 se podrían encarecer estos servicios jurídicos. Insisto, son legales y dejan muy buenos dividendos.

Tan buen negocio es, que ahora hasta abogados de otras entidades del país están viniendo a establecer sus despachos a esta zona fronteriza. Lo curioso es que según datos extraoficiales que nos hicieron llegar, ellos están cobrando hasta “mil 500 Dólares”, lo que a todas luces es un abuso, pero insisto, es legal, pues no hay ley que prohíba tal práctica.

Los que más solicitan los servicios legales de los abogados son los migrantes cubanos, haitianos, así como de diversos países del continente asiático.

A esta región de la frontera sur de México siguen llegando migrantes de diversas nacionalidades. Y si bien es cierto, ya no conforman las enormes caravanas, ahora ingresan en pequeños grupos a toda hora y todos los días, aprovechando la precaria vigilancia migratoria. En fin.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

