EL QUINTO PODER DE MEXICO

El Sospechoso Regreso de las Caravanas Multitudinarias a México

Ernesto L. Quinteros

En la frontera sur de México, regresó el fenómeno de las caravanas conformadas por miles de migrantes de diversas nacionalidades. Algo que ya no se había visto desde hace un par de años.

La muestra fue la caravana que ingresó a territorio mexicano procedente de Centroamérica y que llegó hasta Tapachula el pasado domingo por la noche, descansó el lunes y ahora recorre la Carretera Costera; contingente conformado por aproximadamente unas “tres mil personas de diversas nacionalidades”.

Hago el comentario porque este modo de viajar de los migrantes ya casi no se había visto. Anteriormente lo hacían en pequeños grupos de cincuenta, cien personas, o tal vez un poco más. Pero no conformaban grupos tan grandes.

Esto no quiere decir que no había un intenso flujo migratorio, no. Simplemente habían cambiado la forma de ingresar a territorio mexicano.

Está cambiando el modo de conformar estas caravanas en donde vienen miles de familias, entre ellos niños y mujeres, que tiene como objetivo llegar a los Estados Unidos.

Insisto, conformar y organizar estos grandes contingentes requiere de una mayor capacidad de logística. Por eso hacemos el señalamiento. Llama la atención que la caravana que ingresó a territorio mexicano el pasado domingo, fuera organizada y orquestada desde Centroamérica.

Algo que coincide con la aspiración del republicano Donal Trump en busca de la presidencia de los Estados Unidos, quien maneja un discurso muy duro contra los migrantes.

Incluso en sus eventos de proselitismo político, ha prometido que de llegar al poder terminará el muro que inició en su primer mandato como Presidente en la frontera entre México y Estados Unidos

El mensaje también es de odio hacia los millones de migrantes que han llegado a ese país. Pues asegura que en los últimos años han llegado criminales de todo el mundo que viven en Estados Unidos.

Así como ha prometido deportaciones masivas de indocumentados, algo que sin duda también afectaría a los millones de familias mexicanas que viven y trabajan en el vecino país del norte.

Por eso hay sospechas de que el regreso de las caravanas multitudinarias que ya empezaron a ingresar a México, y organizadas desde Centroamérica, fortalecen la narrativa del magnate republicano.

La pregunta es: ¿Será coincidencia?, o como suele suceder, hay intereses políticos y de poder desde los Estados Unidos.

Lamentablemente en los países expulsores de migrantes que se encuentran convulsionados por la violencia e inseguridad, así como por los conflictos políticos, es muy fácil convencer y manipular a las familias que tienen el sueño de una vida mejor.

Encausar a esos millones de personas para que salgan de sus lugares de origen de manera masiva, en donde viven en la pobreza extrema es muy fácil, porque prácticamente se encuentran en un estado de vulnerabilidad, y los enganchadores o agitadores sociales son los que aprovechan esta situación.

Para nadie es un secreto que países como Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití, Cuba, Ecuador, así como de otros continentes como África, son los principales expulsores de población. Por una siempre y sencilla razón. Los gobiernos no han generado las condiciones de bienestar para sus ciudadanos.

Es triste decirlo, pero seguramente, otra vez estaremos viendo con frecuencia las caravanas multitudinarias que ingresan a esta región de la frontera sur de México, y que son organizadas desde Centroamérica.

El problema es que el Gobierno de nuestro país sigue dando garrotazos de ciego y no ha sabido cómo atender esta crisis migratoria. En fin.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

