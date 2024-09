EL QUINTO PODER DE MEXICO

Migrantes Siguen Ingresando por Miles en la Frontera Sur de México

Ernesto L. Quinteros

Según datos de Organismos No Gubernamentales, en el 2024 se espera que se cierre el año con la cifra de aproximadamente “600 mil migrantes de diversas nacionalidades”, los que crucen por esta región de la frontera sur, para internarse a territorio mexicano y lograr alcanzar la frontera de México con Estados Unidos.

Y se pronostica este dato porque el año pasado fue casi la misma cantidad de migrantes de diversas nacionalidades que llegaron a nuestro país.

Estos números contrastan por mucho con los oficiales, pues en realidad no existe una medición precisa de cuántas personas extranjeras están llegando a territorio mexicano, aprovechando la casi nula vigilancia de las autoridades migratorias, en toda la línea divisoria de miles de kilómetros con Guatemala.

Obviamente, una de las rutas que utilizan los migrantes para llegar a territorio nacional es a través de Talismán, Frontera Hidalgo y Suchiate, las cuales se podrían calificar como las menos conflictivas, porque seguras en realidad no son.

Porque hay zonas como Comalapa, Motozintla entre otras localidades serranas y fronterizas del norte de Chiapas con Guatemala, que en este momento son muy inseguras y peligrosas, debido a la presencia de grupos de la delincuencia organizada que traen una disputa encarnizada por el control del territorio. Pero, aun así, hay familias migrantes que se arriesgan al cruzar por esa región.

Son miles de familias migrantes las que ya no están solicitando el apoyo de las autoridades migratorias como el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para regularizar su estancia legal en el país, debido a la tardanza en los trámites, por lo que algunos extranjeros contratan servicios de traficantes de indocumentados, mientras que otros se organizan en caravanas para caminar por toda la costa de Chiapas hasta llegar a Oaxaca y posteriormente llegar al centro de México, en donde buscan transporte que los lleve a las ciudades fronterizas del norte de nuestro país con Estados Unidos.

Recientemente, la COMAR dio datos reveladores, porque solo en el año 2023 alrededor de “211 mil extranjeros solicitaron refugio” en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y de este total solo 77 mil fueron admitidos por la dependencia, según funcionarios.

Es decir, hubo un decremento por diferentes coyunturas importantes en las solicitudes de refugio, y una de ellas es el burocratismo, ante la excesiva llegada de migrantes a esta región fronteriza.

La realidad es que las autoridades han sido superadas en su capacidad de atención.

El éxodo de migrantes procedentes de Centroamérica como Honduras, El Salvador, Guatemala, así como de Cuba, Haití, entre otras nacionalidades, no se ha detenido. Más bien han ido buscando nuevas rutas para llegar a los Estados Unidos.

Y para que nos demos una idea de la problemática estimado lector, según autoridades de COMAR, en el mes de Julio pasado, atendieron a 25 mil personas que solicitaron refugio. A este dato hay que sumarle los miles de extranjeros de diversas nacionalidades que ya no están solicitando el apoyo de las autoridades migratorias, y siguen su camino para intentar llegar a la frontera norte del país.

En este ingreso masivo de migrantes viene de todo, incluso personas que vienen huyendo por problemas políticos, económicos y sociales, e incluso, huyendo de la justicia de sus lugares de origen.

No hay que olvidar que, dentro de las atribuciones de la COMAR, precisamente está atender, y recibir las solicitudes de las personas que peligra su vida, que tienen un temor fundado, que huyen de su país de origen por diversos aspectos.

El punto es que México, sigue recibiendo a mucha población de diversas nacionalidades, lo cual ya representa desde hace muchos años un tema de “seguridad nacional”.

