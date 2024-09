EL QUINTO PODER DE MEXICO

Presuntos Actos de Corrupción en Concesionamiento Trastoca Paz Social en Comunidades Indígenas

Ernesto L. Quinteros

El concesionamiento del transporte público en la entidad, pero sobre todo en la región Costa-Soconusco, se encuentra muy cuestionado por las diferentes organizaciones de transportistas, quienes han advertido de presuntos actos de corrupción.

Un tema que ha ido escalando de todo y ha llegado al grado de trastocar la paz social en diversas comunidades de la región en donde diferentes grupos se disputan el transporte público.

Lamentablemente, por unos cuantos funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte, se puede desatar la violencia en algunas localidades.

Hacemos el comentario por lo sucedido en Pavencul y Chespal Nuevo, zona indígena Mam de la localidad, en donde familias de ambas comunidades se encuentran confrontadas.

En fechas recientes, representantes de diversas organizaciones de transportistas han denunciado que en el concesionamiento del transporte público del presente año han salido beneficiados con varias concesiones empresarios, expresidentes municipales, y mucha gente no relacionada con el transporte público.

Incluso, también se habla de funcionarios públicos estatales y federales, quienes metieron a sus familias para que recibieran una concesión, ya sea de taxi o de combi.

Esta situación ha provocado un malestar generalizado, ya que como ha sucedido en otros años, los beneficiarios supuestamente han pagado fuertes sumas de dinero.

Lamentablemente los perjudicados con toda esta situación son los verdaderos trabajadores del volante, que llevan décadas buscando ser beneficiados con una concesión.

Pero como no tienen dinero pagar favores, obviamente son desplazados, e incluso muchos de ellos han fallecido, y se fueron con el deseo de dejarle un patrimonio a su familia.

Otro tema que es un verdadero polvorín social, es la supuesta venta de concesiones para moto-taxis, mejor conocidos como “tuc-tuc”.

Según algunos inconformes, se habla que solo en esta región fronteriza, supuestamente vendieron “200 permisos para tuc-tuc”, en “cien mil pesos” cada uno. Y en algunos casos hasta más caros, dependiendo de las rutas que van a cubrir.

Por eso las autoridades competentes deben de investigar, porque dicha situación está generando muchos conflictos entre grupos de transportistas ya concesionados, y que cubren las mismas rutas que cubrirán las nuevas unidades.

Si fuera cierta la versión de que cada permiso para mototaxi se vendió en 100 mil Pesos cada uno, multiplicado por 200 permisos, solo en esta zona fronteriza de Chiapas, estamos hablando que alguien se embolso la nada despreciable cantidad de “20 millones de pesos”, con este negocito. Libres de polvo y paja.

Entonces, nos damos cuenta que “las concesiones del transporte público” son un negocio muy rentable para unos cuantos funcionarios, y para unos cuantos pulpos del transporte.

Es muy lamentable lo que sucede en torno a este tema. Y se supone que esos vicios ya eran parte del pasado.

No es posible que mientras los pulpos del transporte siguen enriqueciéndose, y obteniendo más concesiones, los verdaderos trabajadores del volante no pueden ser beneficiados con una sola concesión. Como dijera el mismísimo López Obrador, “no tienen llenadera”. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

Comentarios y denuncias:

loque46@hotmail.com

Visita:

www.elorbe.com

Facebook:

elquintopoderdemexico.com