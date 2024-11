EL QUINTO PODER DE MEXICO

Este Martes Saldrán Dos Caravanas de Migrantes de Chiapas Rumbo a CDMX

Ernesto L. Quinteros

Tal como se lo dimos a conocer en este rotativo miles de migrantes tienen previsto integrar dos caravanas, para salir caminando de Chiapas este martes.

Una caravana partirá de Tapachula y otra desde Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de que ambos contingentes se encuentren y se unan en el municipio de Arriaga, y posteriormente, continuar su ruta hacia la Ciudad de México.

Ambos contingentes estarán integrados por el mayor número de migrantes en esta caminata para mandar un poderoso mensaje de “ya basta a las autoridades”, y dejen de seguir engañando a los extranjeros que se encuentran varados en estas dos ciudades.

Según organismos no gubernamentales, solo aquí en Tapachula hay varados un promedio de “45 mil migrantes” de diversas nacionalidades, y no alcanzan las citas CBP One para todos.

Y la atención de las autoridades migratorias ha sido prácticamente nula, mientras cientos de familias extranjeras deambulan por las calles de estas dos ciudades.

En Tuxtla Gutiérrez se calculó que existen alrededor de 25 mil migrantes varados, quienes la única solución que tienen es salir caminando de la capital de la entidad.

Mientras tanto, por el río Suchiate a diario continúan cruzando sin problemas cientos de migrantes de diversas nacionalidades a territorio nacional.

Utilizan balsas, otros se aventuran nadando el caudaloso afluente, aprovechando la casi nula vigilancia de las autoridades.

Lamentablemente las políticas migratorias del gobierno de México no atienden de fondo la problemática y únicamente intentan persuadir a los extranjeros para que no integren caravanas, ofreciendo traslados en autobuses a la capital del Estado, en donde supuestamente les van a dar la documentación que requieren para que puedan transitar sin problemas el territorio nacional.

La comunidad migrante en la frontera sur a diario se queja de lo tardado que son los trámites en el INM y la COMAR. Aseguran que les dan cinta para seis u ocho meses o más, por lo que algunos esperan por meses en Tapachula o Tuxtla Gutiérrez.

La desesperación se apodera de estas familias quienes la única alternativa para ellos es continuar caminando por territorio mexicano. Algo que cada vez se vuelve más peligroso, ya que para nadie es un secreto que diversos grupos del crimen organizando operan en la zona.

Según denuncias de grupos defensores de los derechos de los migrantes, presuntos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), operan en contubernio con grupos de la delincuencia organizada.

El panorama en esta zona fronteriza se complica, sobre todo en Tapachula, ya que todos los servicios que presta COMAR, INM, albergues y organismos internacionales de apoyo a los migrantes se encuentran saturados, debido al intenso flujo migratorio el cual se ha triplicado en las últimas semanas.

Centro Multiservicios; la Esperanza.

Con mucha esperanza, los sectores sociales de Tapachula, recibieron la noticia de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la Ciudad de Tapachula, tiene previsto inaugurar en próximas fechas un “Centro Multiservicios”, con la finalidad de atender con mayor prontitud a miles de migrantes que llegan a diario a esta zona fronteriza.

Según fuentes de la dependencia, en este lugar se concentrarán las oficinas de diversas dependencias que dan atención a las familias en contexto de movilidad, como el Instituto Nacional de Migración, Salud, Consulados de Centro y Sudamérica, dependencias defensoras de los derechos de los migrantes, etcétera.

Dicho “Centro de Multiservicios” se construye al sur de la Ciudad de Tapachula, aun costado de las instalaciones de la Feria Mesoamericana, con recursos de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y para Refugiados (ACNUR) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para la atención de migrantes en Tapachula.

Los terrenos fueron donados por el Gobierno de Chiapas que encabeza el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quienes el año pasado puso la primera piedra en coordinación con autoridades federales. Por lo que se espera que antes de que termine su sexenio lo venga a inaugurar.

