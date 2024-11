EL QUINTO PODER DE MEXICO

Línea “K” de Tren Interoceánico; Oportunidades de Negocio y Turismo para el Soconusco

Ernesto L. Quinteros

A casi un mes de que entre en funciones el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar continúa sosteniendo reuniones de trabajo con empresarios, funcionarios federales, representantes del Poder Legislativo, así como con funcionarios de otras entidades que han tenido éxito en diferentes encomiendas.

En pocas palabras, desde que el pueblo de Chiapas le dio el respaldo y apoyo en las urnas con una votación histórica en el pasado proceso electoral, el denominado Jaguar Negro ha venido trabajando programas, proyectos y organizando temas diversos.

Y como lo ha manifestado públicamente, “el objetivo de su gobierno será beneficiar a los más pobres de la entidad”.

Para eso se requiere de mucho trabajo, y es por eso que ha venido tejiendo alianzas estratégicas con representantes de diversos sectores sociales,para que cuando entre en funciones no empiece de cero.

Recientemente, el próximo mandatario chiapaneco sostuvo una reunión de trabajo con Antonio DamianoGregonis, Jesús Rodríguez Dávalos y Bruno Moreno Ruiz, en la que exploraron la posibilidad de llevar gas a Tapachula a través de la Línea K, del tren interoceánico.

En sus redes sociales, Eduardo Ramírez comentó: «Estamos proponiendo la instalación de una estación de gas en Ixtepec y con un destino final con una estación de regasificación, con la cual se detonará la parte industrial de Tapachula y de toda la Frontera Sur».

Expresó que la finalidad de este proyecto es generar menores costos al consumidor y atraer nuevas inversiones, fundamentales para el desarrollo económico de la Frontera Sur en Chiapas.

Cabe destacar que la Línea K del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una línea ferroviaria actualmente en construcción, que conectará los municipios de Ixtepec, Oaxaca, y Ciudad Hidalgo, Chiapas, junto con la frontera con Guatemala.

Y es que, según información publicada por parte de las autoridades federales, está línea férrea quedará lista en el sexenio de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, y ya presenta avances importantes.

Por cierto, dicha línea férrea también vendrá a dar una mayor utilidad y movimiento económico y turístico a Puerto Chiapas, así que se trata de un proyecto de “ganar, ganar”. ¿Así o más movido el Jaguar?

Se Manifiestan Contra la CFE en Puente Fronterizo México-Guatemala.

Los funcionarios y empleados de la CFE le siguen echando muchas ganas para despertar el malestar social en esta región de la frontera sur de México.

En esta ocasión son los padres de familia de decenas de escuelas en esta zona fronteriza, los que salieron a manifestarse, bloqueando por un par de horas el puente fronterizo México-Guatemala Suchiate II, ya que presuntamente los empleados de la paraestatal los están amenazando de que les van a cortar el servicio de suministro eléctrico en diferentes escuelas. Todo porque la Secretaría de Educación no ha pagado.

La deuda por el suministro eléctrico, es millonaria. Y la preocupación es debido a que si les cortan el suministro eléctrico, tendrán que suspender las clases en diversos centros educativos en esta región fronteriza, afectando a miles de alumnos.

Sin embargo, esto parece no importar a los empleados y funcionarios de la CFE.

Una de las prioridades de miles de familias en esta zona fronteriza es: “que los niños vayan a la escuela”. No hay más.

