EL QUINTO PODER DE MEXICO

Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, le Regresa la Esperanza de Paz y Tranquilidad a Tapachultecos

Los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata “Pakal” que presentó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar el pasado lunes, le regresó la esperanza de paz y tranquilidad al pueblo de Tapachula y municipios aledaños en esta región de la frontera sur de México.

Para nadie es un secreto que los grupos del crimen organizado, así como la delincuencia común, ya había sentado sus reales en esta localidad.

Lamentablemente la población originaria de esta región hasta la esperanza había perdido, debido a que esta zona fronteriza pasó muchos años convulsionada por los actos de violencia e inseguridad. Además de que también existe una infinidad de problemas derivados del intenso flujo migratorio.

El mandatario chiapaneco, ha sido muy firme en su decisión de hacerle frente a la delincuencia para bajar la percepción de inseguridad que existe entre los diferentes estratos sociales en la Perla del Soconusco.

La simple entrada de unidades modernas de seguridad a esta localidad, que van a operar los elementos de este grupo especial, cautivó a propios y extraños al arribar al centro de la Ciudad.

Incluso, hasta la población migrante que se encontraba en el Parque Central“Miguel Hidalgo” salieron corrieron despavoridos, pensando que se trataba de un operativo del Instituto Nacional de Migración.

Pero no, las unidades y los elementos de la fuerza especial Pakal tienen otra misión, e imponen con su presencia, y seguramente la delincuencia lo pensará dos veces antes de realizar desmanes o actos delictivos a plena luz del día como antes.

Con esta acción contundente para regresar la seguridad pública a los tapachultecos, Eduardo Ramírez también manda un poderoso mensaje de que su compromiso para lograr el desarrollo económico en esta región, sigue más que firme. Porque está más que claro que sin seguridad, no hay nada.

No han faltado los incrédulos, lo cual es normal, si tomamos en cuenta que por muchos años en el tema de seguridad no hubo respuestas por parte de las autoridades, y hacer frente a los grupos delictivos.

Así que la primera acción de seguridad en esta nueva ERA en el Gobierno de Chiapas es más que positiva. Regresar “la esperanza” es sin duda el primer paso en este duro proceso de pacificar las diferentes regiones de la entidad. ¿Alguien dijo miedo?

Concluyen Nombramientos.

En días pasados el Gobernador concluyó el nombramiento de quienes integran el gabinete legal y ampliado.

Hombres y mujeres que lo acompañaran en esta nueva ERA de la transformación y el humanismo.

El compromiso social es grande, por lo que los nuevos funcionarios tendrán que demostrar en las próximas semanas y meses que tienen la capacidad y el compromiso de atender a la población chiapaneca harta de la indiferencia y la falta de atención en las distintas áreas del organigrama gubernamental.

Por lo que seguramente, sin temor a equivocarnos, también estarán aprueba, al igual que el gabinete de seguridad, el cual ya fue advertido por el mismo Ejecutivo en el Estado, que, si en seis meses no dan resultados, les van a dar las gracias para que pasen a engrosar las filas de desempleados de este país.

El humanismo que transforma es la mística de trabajo y el sello distintivo del Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez. Y eso augura un buen futuro para nuestra entidad.

Por cierto, en días pasados el tapachulteco Martiniano Reyes Palacios, recibió el nombramiento de Subsecretario de Gobierno en Tapachula. Una persona con gran experiencia política y social en esta región fronteriza.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

