Disminuyó la Migración los Últimos dos Meses de 2024 en la Frontera Entre México y Guatemala

Cinthya Elena Alvarado Enríquez

En la principal entrada de migrantes a México, Suchiate, Chiapas, ya no hay migrantes, los tricicleros y balseros están sin trabajo. La ribera del río que se veía hacinado de migrantes a principios de año, ahora está vacíos. En las tres principales calles que dan al río, la zona arbolada de la rivera, así como el cruce en balsa se nota la ausencia de personas migrantes.

“Se van de vacaciones, en febrero empieza el movimiento, las bodegas de abarrotes se van de vacaciones” dice un triciclero que plácidamente descansa en su triciclo bajo la sombra de los árboles a la rivera del Río Suchiate.

Las balsas en fila yacen vacías, amarradas a la pila de sacos de arena a la orilla, pero muy poco pasaje. Cruzan desde la mañana personas que vienen a México a comprar mercancía para venderla y van de regreso.

Un balsero nos sigue insistiendo que pasemos al otro lado: “Ya no pasan los migrantes, desde hace unos cuatro, cinco meses. Aquí ya no pasan casi, ya se acabó la migración”

El Triunfo de Trump frenó la migración masiva.



Según el Instituto Nacional de Migración se registraron más de un millón 390mil migrantes en condición irregular, procedentes de 177 países sólo en los cinco primeros meses del 2024, la tendencia se mantuvo hasta el mes de agosto, tuvo un repunte antes y después de las elecciones de Estados Unidos. Los migrantes intentan llegar a ese país antes que Donald Trump asuma el poder, por lo mismo, en noviembre se sostuvo el flujo hasta llegar a principios de diciembre, ya para las fechas de fiestas disminuyó el paso de migrantes significativamente.“Desde hace unos tres meses, que no hay muchos migrantes, siempre pasan pero unos cuatro, ocho, antes pasaban unos cuarenta, de cincuenta, y grupos de migrantes, forman sus caravanas, se recomiendan a Dios y se van”. Dice Julio César, uno de los jóvenes balseros que condujo la balsa en la que viajamos.Se acabó la migración masiva como se había visto todavía en octubre, y también el nivel del agua ha bajado de manera significativa, cosa rara en este mes, porque en las montañas sigue fluyendo agua, ahora en el pasado diciembre bajó poca agua, por lo que a mediados de enero van a juntar la arena con máquinas para formar bordos y hacer que el agua se concentre y poder facilitar el paso de las balsas, porque si bien es cierto la migración ha disminuido, en el Suchiate a diario se trasladan cientos de toneladas de mercancía en un flujo comercial constante de la zona.De Guatemala hacia México traen frijol, azúcar, dulces, especias y las verduras y legumbres que son de gran consumo en Tapachula y los municipios fronterizos. Pero de donde más pasa mercancía es de México hacia Guatemala: mango, abarrotes, yogurt, leche, latería, productos de higiene, de plástico, peltre y aluminio, cerveza, refrescos, y todo tipo de productos alimenticios hechos en México. Sun