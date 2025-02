EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Conductores de Mototaxis Hacen lo que Quieren en Diferentes Municipios del Soconusco

Operadores de los mototaxis en diferentes municipios de la región del Soconusco, continúan poniendo en riesgo a la población usuaria, debido a que las unidades no cuentan con las mínimas medidas de seguridad, por lo que las autoridades como la Secretaría de Movilidad y Transporte en la entidad deberían de actuar en consecuencia.

Lamentablemente, dichas unidades recurrentemente se han visto involucradas en diferentes accidentes automovilísticos, ya que aparte de no contar con medidas de seguridad, también transitan en carreteras federales, lo cual es más delicado.

Ejemplos podemos poner muchos sobre los incidentes donde mucha población ha perdido la vida, o han resultado con lesiones delicadas.

El punto es que, por más denuncias que existen en contra de los conductores de estas unidades, ninguna autoridad hace algo al respecto.

Al contrario, pareciera que lejos de poner orden, el número de los denominados “tuc-tuc” se triplicó en el sexenio pasado.

Según informes extraoficiales, sólo en algunos municipios fronterizos como Suchiate, Frontera, Metapa y Tuxtla Chico existe un promedio de 16 mil mototaxis, en donde la gran mayoría opera al margen de la ley, o más bien bajo componendas con algunos funcionarios.

Desgraciadamente cuando vienen las repercusiones, es donde las autoridades se empiezan a tirar la bolita para intentar deslindarse de responsabilidades.

El problema no es nuevo, y desgraciadamente ha crecido de manera desproporcionada, por lo que usuarios de estos vehículos advierten de la situación.

Y para muestra un botón, la falta de regulación y seguridad en el servicio de mototaxis en el ejido Álvaro Obregón ha generado gran preocupación entre los vecinos de esta comunidad, quienes denuncian la presencia de presuntos mototaxis «piratas» que operan sin los permisos y documentos necesarios por parte de las autoridades.

Marina Baneco Maldonado, vecina de la comunidad, denunció la circulación de estos mototaxis ilegales que no cuentan con los permisos adecuados, ni la documentación necesaria. Lo cual representa un riesgo para los usuarios de este transporte.

Destacó que muchos propietarios de mototaxis no exigen a sus conductores que cuenten con la debida documentación y capacitación, lo que agrava la falta de seguridad en el servicio.

El problema es muy grande, debido a que hay muchos vehículos considerados “piratas”, porque no tienen permiso para trabajar y esto pone en peligro a todos los usuarios.

Debido a lo anterior expuesto, los habitantes de este ejido, uno de los más grandes de la geografía municipal, están haciendo un llamado a los propietarios de las unidades para que sean más cuidadosos al seleccionar a sus conductores y les exijan tener la documentación adecuada. Asimismo, expresó la necesidad de que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y refuercen la regulación del servicio de mototaxis en la comunidad.

La denunciante, asegura que la falta de control y seguridad en este tipo de transporte ha generado una creciente preocupación en los habitantes de Álvaro Obregón, quienes esperan que las autoridades actúen para regularizar el servicio y garantizar la seguridad de los usuarios.

Reciben a Migrantes Mexicanos

Como héroes recibieron las autoridades de nuestro país a los migrantes mexicanos repatriados por las autoridades de Estados Unidos, ya que este jueves, arribó al Aeropuerto Internacional de Tapachula, el primer vuelo con 131 connacionales de diferentes entidades del país, entre ellos 37 chiapanecos que ahora pasaron a engrosar la enorme lista de millones desempleados de nuestro país.

Por cierto, las autoridades de nuestro país aseguran que este es el primero de muchos vuelos que llegarán al aeropuerto internacional de esta ciudad.

El dato curioso es que en estos vuelos también vienen migrantes de otros estados del sureste mexicano. La pregunta es ¿Por qué no los enviaron directamente a sus entidades de origen?

Como sea, hay preocupación de muchas familias chiapanecas por estas deportaciones.

Por el momento no hay un dato exacto de cuántos chiapanecos están trabajando de manera ilegal en EU. Pero se calcula que son miles, y las repercusiones son de pronósticos reservados.

Por hoy ahí la demos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

Comentarios y denuncias:

loque46@hotmail.com

Visita:

www.elorbe.com

Facebook:

elquintopoderdemexico