EL QUINTO PODER DE MEXICO

El Paro Magisterial También Contrae la Economía en la Región del Soconusco

Ernesto L. Quinteros

Mientras el paro nacional magisterial se sigue recrudeciendo, y afectando a millones de estudiantes de los nivelesPreescolar, Primaria y Secundaria en el país,aquí en la región del Soconusco la inactividad en los centros educativos también está provocando una mayor contracción económica.

No hay circulante, la población se reserva y no quiere gastar por temor o simplemente para esperar a ver qué es lo que va a suceder.

Nos guste o no reconocerlo, las actividades en los centros educativos también mueven la economía en nuestro país. Y en nuestro caso, aquí el Soconusco todos están resintiendo la difícil situación económica.

Desde que estalló el paro de labores del magisterio desde el pasado 15 de Mayo, cientos de comercios se han visto afectados como papelerías, comercios de comida, ropa, transporte, y otros.

Por eso toma mayor relevancia que desde el pasado jueves 29 de mayo, los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección 40 del SNTE, marcharan por las principales calles de Tapachula,así como las bases organizadas de (BAMOS 40).

El movimiento fue para respaldar las acciones y la lucha que mantienen los docentes federalizados, quienes exigen a las autoridades diversas peticiones.

Entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007,así también los maestros del Estado están pidiendo la eliminación de la Reforma del ISSTECH 2020 que afecta la jubilación y pensiones.

Están denunciando,incluso, la falta de medicamentos en clínicas del ISSTECH y retraso en los pagos a maestros interinos.

Mientras tanto, el diálogo entre el magisterio y el Gobierno en México ha estado marcado por tensiones y movilizaciones.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha estado en el centro de las protestas, buscando soluciones a sus demandas estructurales.

El Gobierno Federal por el momento ha mantenido su postura de diálogo, pero sin una propuesta clara sobre las demandas planteadas por el magisterio, como la reducción de la edad en la jubilación y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y Movilizaciones (USICAMM). Entre otras demandas.

La tensión crece en torno a esta problemática, sobre todo porque el magisterio siempre había sido un aliado incondicional desde el sexenio pasado, de la denominada “cuarta transformación en nuestro país”. Pero pareciera que la luna de miel ya termino.

Así que en breve estaremos viendo, los resultados de las manifestaciones y bloqueos por parte del magisterio.

Por cierto, los docentes siguen enviando refuerzos al campamento que se encuentra en plantón en la explanada principal del zócalo capitalino.

Todos a Votar.

Ya este domingo son las elecciones para que la población salga a votar y elija a los nuevos funcionarios del Poder Judicial a nivel federal.

Es un hecho inédito en nuestro país, nunca antes se había realizado este ejercicio que nuestras autoridades califican de “democrático”.

Lamentablemente, existió mucha desinformación acerca de este proceso, porque muchos aspirantes ni si quiera hicieron campaña.

La gran mayoría son unos perfectos desconocidos y además, la votación estará un poco complicada, porque son demasiados los aspirantes a ocupar un cargo en el Poder Judicial.

Como sea, ya solo faltan las elecciones, y según el Instituto Nacional Electoral, todo se encuentra listo. Así que veremos y comentaremos en torno a este tema.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

