¿Qué Sigue Tras las Alarmas que Encendió Trump Sobre Israel-Irán?

La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de abandonar antes de lo previsto la cumbre del G7, en Canadá, «por la situación en Medio Oriente», y su llamado a «evacuar» Teherán, encendieron todas las alertas, ante el temor de que el conflicto entre Israel e Irán, ya de por sí volátil e inflamable, se desborde. ¿Qué puede pasar ahora?

Cualquier pronóstico es solo eso. En un conflicto de este tipo, es difícil anticipar lo que ocurrirá. Sin embargo, se pueden plantear algunos escenarios:

a) Netanyahu cumple su amenaza y ataca a Khamenei

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró explícitamente que matar al líder supremo iraní, Ali Khamenei, «pondría fin al conflicto» israelo-iraní. Es factible que busque cumplir su amenaza, bajo el argumento de que sin el Ayatola en el escenario, el régimen iraní queda totalmente devastado, algo que para Israel es sinónimo de «apagar» la amenaza nuclear, el argumento utilizado para iniciar la actual escalada.

Ya sin los líderes militares, de inteligencia, los científicos nucleares, con algunas de las instalaciones nucleares dañadas (Natanz e Isfahán), la posibilidad de que Irán produzca un arma nuclear se aleja ostensiblemente.

Sin embargo, el eventual asesinato de Khamenei no sólo resultará en inestabilidad en Irán con un final imprevisible, sino que puede derivar en el surgimiento de un liderazgo más radical, o de grupúsculos que busquen cobrar venganza a toda costa.

b) Estados Unidos se involucra en el conflicto.

Trump ha dicho que, hasta el momento, su país no está involucrado en el conflicto israelo-iraní, a pesar de que Netanyahu afirma que está actuando en coordinación con Washington y de que Irán asegura tener pruebas de que Estados Unidos está apoyando a Israel.

¿Cómo podría involucrarse Estados Unidos? Una opción es que ayudara a Israel en la interceptación de misiles, considerando que algunos han logrado evadir la Cúpula de Hierro e impactar en suelo israelí. También podría compartir información de inteligencia relacionada con los líderes iraníes a los que Israel está buscando.

Una tercera opción, insinuada hoy mismo por el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, es que las fuerzas de Estados Unidos lancen un ataque contra la instalación subterránea iraní de Fordo. Estados Unidos es, después de todo, el único país con las bombas que se requieren para emprender un ataque de este tipo.

Las repercusiones de un ataque de este tipo también son imprevisibles. Irán ya advirtió que, en caso de un involucramiento estadounidense, comenzaría a atacar las bases militares del país en la región. Tampoco se pueden descartar ataques a legaciones diplomáticas, o atentados terroristas. En otras palabras, sería ampliar el conflicto más allá de Israel-Irán.

c) Estados Unidos «para» el conflicto con una propuesta de cese el fuego.

El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que Trump tiene una propuesta de cese el fuego que ha planteado para poner fin al conflicto israelo-iraní.

A lo largo de este lunes, medios estadounidenses han señalado que el régimen iraní habría dejado entrever su deseo de alcanzar una solución negociada y el propio Trump dijo que «Irán quieren negociar», aunque se quejó de que «debió hacerlo antes».

Trump bien podría adjudicarse este triunfo, algo que le vendría bien después de que no puso fin a la guerra Rusia-Ucrania «en 24 horas», como había prometido, y que tampoco ha logrado contener la que Israel libra contra Hamas en Gaza.

Aprovechando la asumida debilidad iraní en estos momentos, tras la ofensiva israelí, Trump podría lograr que el régimen apruebe un acuerdo. La pregunta es: ¿Lo aceptaría Netanyahu? Si el primer ministro concluye que ha logrado el objetivo primordial de frenar la amenaza nuclear iraní, podría ser. Pero quizá no sea el único objetivo, o quizá el primer ministro busque mostrarse como el único reivindicador del triunfo sobre Irán.

d) ¿Un ataque nuclear?

Sería la posibilidad más extrema, y menos probable. Significaría cruzar una línea roja de la que no habría vuelta atrás. Y con otros países prestando tanta atención a lo que pasa -como Rusia y Corea del Norte-, éste sería el peor de los escenarios, y el fin de una era donde la amenaza de uso de armas nucleares era el límite no transgredible.

Estos son apenas algunos de los escenarios posibles. Pero en una situación tan volátil, con personalidades con tantos intereses políticos y personales en juego, tan impredecibles como Trump, todo es posible. Sun