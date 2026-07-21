EL QUINTO PODER DE MEXICO

La Visa Americana: el Termómetro de una Economía que Busca Oportunidades

Ernesto L. Quinteros

En la frontera sur de México, hablar de la visa americana es mucho más que hablar de un documento migratorio. Es hablar de economía, de desarrollo, de movilidad y, sobre todo, de las oportunidades que miles de personas buscan para mejorar su calidad de vida. Lo que ocurre actualmente en Tapachula, donde empresarios encabezan las solicitudes para obtener una visa de turismo y negocios, refleja una realidad que merece un análisis más profundo.

Que sean los empresarios quienes lideren este tipo de trámites no es casualidad. La actividad comercial de la región mantiene una estrecha relación con los mercados internacionales y con Centroamérica. Para muchos, viajar a Estados Unidos representa la posibilidad de asistir a ferias comerciales, establecer alianzas, adquirir tecnología, conocer nuevos modelos de negocio o concretar inversiones que posteriormente generan empleos en sus lugares de origen. En ese sentido, una visa no solo abre la puerta para cruzar una frontera; también puede convertirse en una herramienta para fortalecer la economía regional.

Sin embargo, esta realidad también deja al descubierto las desigualdades que persisten en el país. Los consulados estadounidenses evalúan el llamado «arraigo», es decir, la capacidad del solicitante para demostrar que tiene razones suficientes para regresar a México. Un empleo formal, propiedades, estabilidad financiera, empresas constituidas o un historial laboral sólido pesan considerablemente en la decisión.

El problema es que millones de mexicanos trabajan en la informalidad. Son comerciantes, trabajadores independientes, campesinos, prestadores de servicios o pequeños emprendedores que, aunque generan ingresos honestamente, no siempre cuentan con la documentación necesaria para acreditar esa estabilidad económica que exige el proceso. En otras palabras, la posibilidad de obtener una visa termina siendo también un reflejo de las condiciones económicas y laborales del país.

No se trata de cuestionar la soberanía de Estados Unidos para definir sus políticas migratorias. Cada nación tiene derecho a establecer los requisitos para el ingreso de extranjeros. Lo verdaderamente importante es preguntarnos por qué para muchos mexicanos demostrar estabilidad sigue siendo un reto. La respuesta conduce inevitablemente a temas como la informalidad laboral, los bajos salarios, la falta de acceso al crédito y las limitadas oportunidades de crecimiento para miles de familias.

En Tapachula esta situación adquiere un significado especial. La ciudad es una de las principales puertas de entrada a México desde Centroamérica y un punto estratégico para el comercio internacional. Mientras diariamente transitan personas que buscan llegar al norte por necesidad, también existe un sector empresarial que viaja de manera legal para hacer negocios, invertir o fortalecer sus empresas. Son dos rostros completamente distintos de un mismo fenómeno: la movilidad humana.

El incremento en la demanda de visas, impulsado además por eventos internacionales como el próximo Mundial de Futbol, confirma que existe un creciente interés por viajar. No obstante, las largas listas de espera también evidencian la presión que enfrentan los consulados y la importancia de que los solicitantes reciban información clara para evitar fraudes o falsas promesas de gestores que lucran con la necesidad de la gente.

Las agencias especializadas cumplen un papel importante al orientar correctamente a los ciudadanos. Sin embargo, ninguna asesoría puede sustituir lo esencial: contar con un perfil sólido y transparente. La honestidad en la información presentada sigue siendo el mejor camino para obtener una resolución favorable.

Desde la perspectiva política, este tema también invita a reflexionar sobre la responsabilidad del Estado mexicano. La mejor política pública no consiste únicamente en facilitar trámites administrativos, sino en generar condiciones para que más ciudadanos tengan acceso a empleos bien remunerados, seguridad social, acceso al financiamiento y oportunidades para emprender. Cuando una persona puede demostrar estabilidad económica no solo mejora sus posibilidades de obtener una visa; también fortalece su patrimonio y contribuye al desarrollo del país. En fin.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

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