Dirección de Panteones Fortalece la Capacitación de su Personal

*Signa Convenio de Colaboración con la AASCHAC.

Tapachula, Chiapas.- Con el objetivo de fortalecer la capacitación de su personal y brindar mayor certeza jurídica en el desempeño de sus funciones, la Dirección de Panteones del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, encabezada por la Lic. Lucitania Escobar Martínez, firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Abogados del Sureste de Chiapas A.C. (AASCHAC), presidida por el Lic. Alejandro de Jesús López Cabrera.

Este acuerdo permitirá que integrantes de la Asociación impartan cursos, talleres y capacitaciones en materia jurídica al personal que labora en el Panteón Jardín y el Panteón Municipal, fortaleciendo sus conocimientos sobre el marco legal aplicable a las funciones que desempeñan diariamente.



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Como parte de este convenio, la Dirección de Panteones también compartirá con los integrantes de la AASCHAC un curso informativo sobre los procedimientos y requisitos para la obtención de títulos de perpetuidad en los panteones municipales, promoviendo así el intercambio de conocimientos entre ambas instituciones.Durante el acto protocolario, el presidente de la Asociación de Abogados del Sureste de Chiapas, Alejandro de Jesús López Cabrera, destacó que el Derecho forma parte de la vida cotidiana y que la capacitación constante permite ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, por lo que reconoció la disposición de la Dirección de Panteones para sumarse a este esfuerzo de profesionalización.Asimismo, los abogados presentes reconocieron el trabajo realizado por la directora Lucitania Escobar Martínez, destacando el orden, la organización y el control que actualmente prevalecen en los panteones municipales, acciones que han contribuido a mejorar la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de estos espacios públicos.La directora de Panteones agradeció el respaldo de la Asociación y reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones de capacitación para el personal, en congruencia con la política de trabajo con humanismo promovida por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo.Atestiguaron esta alianza los abogados Raul Roberto Merida Moo, agremiado AASCHAC; Alberto Elidio Jiménez López, secretario general AASCHAC; Alex Adrián López González, administrador del panteón Jardín y Miguel Ángel Laparra Cueto, secretario de comunicación social AASCHAC.