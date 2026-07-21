Denuncian Retraso de Entrega de Certificados a Estudiantes Migrantes

*Se Pone en Riesgo el Ingreso al Bachillerato.

Tapachula Chiapas 20 de julio de 2026.- Un retraso en el proceso de revalidación de estudios mantiene sin certificación a 17 estudiantes migrantes que concluyeron el tercer grado en la Escuela Secundaria Federal No. 1 de Tapachula, situación que podría impedirles ingresar al nivel medio superior o a instituciones de formación técnica durante el próximo ciclo escolar.

Padres de familia en situación de movilidad denunciaron que la entrega de boletas y certificados permanece detenida mientras la Secretaría de Educación concluye los trámites de revalidación académica.

Advirtieron que esta demora coloca a los adolescentes en riesgo de rezago y deserción escolar, al no contar con la documentación necesaria para su inscripción.

Una madre de familia de origen cubano, quien solicitó mantener su identidad en reserva por temor a represalias, explicó que las familias han cumplido con los requisitos establecidos para validar los estudios cursados en sus países de origen, con el acompañamiento de organizaciones como Save the Children y Frontera Sur.

Indicó que algunos padres ya realizaron el pago correspondiente ante la Secretaría de Hacienda para el trámite de revalidación, mientras que otros permanecen a la espera de que la autoridad educativa concluya el procedimiento.

Consideró injusto que los alumnos enfrenten las consecuencias de retrasos administrativos e, incluso, exista la posibilidad de que deban repetir un grado que ya acreditaron.

La denunciante también rechazó las versiones que responsabilizan al director del plantel por presuntos cobros indebidos y afirmó que el directivo ha respaldado a los estudiantes extranjeros durante todo el proceso.

Además del retraso administrativo, los padres señalaron que la comunidad migrante enfrenta un ambiente de estigmatización, al ser señalada como responsable de la saturación de la matrícula escolar, lo que ha generado tensiones entre familias mexicanas y extranjeras.

Finalmente, hicieron un llamado a la Secretaría de Educación para agilizar la emisión de certificados y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes a continuar sus estudios sin discriminación ni obstáculos burocráticos. EL ORBE/Nelson Bautista