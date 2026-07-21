Alertan por Cientos de Migrantes en Situación de Calle en Tapachula

*- Burocratismo en Trámites Migratorios Provoca que Permanezcan Varados en la Región

*- Duermen en Espacios Públicos, Banquetas, Jardines, Pasillos de Mercados y Parques

Tapachula, Chiapas 20 de julio 2026.- La creciente concentración de personas migrantes en la frontera sur mantiene en alerta a organizaciones civiles, que advierten un aumento de la indigencia y el deterioro de las condiciones de salud entre quienes permanecen varados en la ciudad a la espera de resolver su situación migratoria.

Luis García Villagrán, activista y representante del Centro de Identificación Humana, señaló que la lentitud en los trámites migratorios ha provocado que miles de personas permanezcan durante meses en un limbo administrativo, sin acceso a vivienda, empleo ni servicios básicos.

El defensor rechazó la percepción de que la población migrante cuenta con recursos económicos y afirmó que la realidad es muy distinta.



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Indicó que numerosas familias sobreviven en espacios públicos, duermen en parques, jardines y banquetas, mientras otras buscan alimentos entre los desechos o improvisan refugios con neumáticos en vialidades como el par vial.Explicó que esta situación también ha derivado en un problema de salud física y mental, mientras que instituciones como el DIF enfrentan limitaciones para atender la demanda debido a la falta de recursos.De acuerdo con García Villagrán, en Tapachula permanecen entre 50 mil y 55 mil personas migrantes, de las cuales entre 13 mil y 15 mil esperan una resolución de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).Afirmó que los tiempos de respuesta superan el plazo de 90 días previsto en la legislación, lo que prolonga la permanencia de miles de solicitantes en condiciones de vulnerabilidad.El activista destacó que, pese a los mensajes de rechazo que circulan en redes sociales, la población tapachulteca continúa mostrando solidaridad al brindar alimentos y apoyo a quienes lo necesitan.Asimismo, informó que, tras recorridos realizados por distintas colonias y zonas céntricas de la ciudad, el Centro de Identificación Humana detectó a más de 700 personas viviendo en situación de calle, muchas de ellas con problemas de adicciones, panorama que calificó como preocupante.Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para exigir una respuesta de los tres órdenes de gobierno y solicitó al Gobierno Federal implementar acciones que permitan agilizar los procesos migratorios y atender de manera integral la crisis humanitaria que enfrenta la frontera sur del país. EL ORBE/Nelson Bautista